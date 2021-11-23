Глава капстроя Севастополя отчитался о работе в жилищной сфере и реализации ФЦП

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Севастополя

Какими темпами идёт реализация масштабных проектов в Севастополе, как развивается спортивная инфраструктура в регионе и когда нуждающиеся смогут получить положенные им квартиры? Директор Департамента капитального строительства Правительства города Илларион Гапицонов отчитался о работе своего ведомства перед местными парламентариями. Доклад он представил в Законодательном собрании Севастополя во вторник, 23 ноября. У депутатов отчёт вызвал немало вопросов.

Первую половину своего выступления Илларион Гапицонов посвятил сфере жилищной политики. Он отметил, что по состоянию на 1 октября 2019-го в очереди на получение квартир состояло 4990 семей. Спустя 2 года, этот показатель снизился, но незначительно – до 4951.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «В 2019-м и 2020-м годах было выдано 102 свидетельства на право получение выплаты молодым семьям. Были обеспечены все стоящие на учёте ветераны Великой Отечественной войны. Выдано 57 свидетельств на право получения социальной выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам. 39 свидетельств – многодетным семьям».

Напомнил глава Департамента капитального строительства и о том, что под самый занавес 2020-го в рамках реализации Федеральной целевой программы городу наконец удалось завершить многострадальный проект – дом для реабилитированных граждан на улице Комбрига Потапова, тем самым обеспечив квартирами все 69 семей, находящиеся на учёте по данной категории. Ещё одним подспорьем для решения вопроса, сокращения очередей, должна стать льготная программа строительства жилья. Благодаря ей город сможет получать квартиры по их себестоимости, что поможет обеспечить квадратными метрами нуждающихся.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Следующим этапом мы планируем обсудить те категории граждан, которые смогут приобрести данное жильё. Нами подобраны две пилотные площадки для строительства подобного типа жилья. Считаю, что данный способ покажет себя с эффективной точки зрения в части реализации. Мы не будем ни от кого зависеть».

Также Департамент намерен запустить процедуру льготного ипотечного кредитования. Ставка, утвержденная в госпрограмме «Жилище», составит 6%. Попутно Илларион Гапицонов отчитался и о проведённой закупке квартир для детей-сирот, отметив, что в этой сфере по-прежнему наблюдаются определённые проблемы с переселением из аварийного фонда.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «За отчётный период предоставлено 48 жилых помещений. В 2020-м году закуплено 54 квартиры в строящемся доме, который в середине 2022 года будут переданы детям-сиротам. У Департамента в 2019-м году оставались значительные проблемы с реализацией по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Программа 2018-го с привлечением средств фонда реформирования ЖКХ не была завершена. Множество собственников не были согласны с предлагаемой выкупной стоимостью, что связано с высоким темпом роста цены на жильё. Департаменту не удавалось приобрести помещения по той же причине».

Как уточнил директор Департамента, сейчас многие собственники подобного жилья получили компенсации. Переселить людей из аварийных домов в Георгиевской балке и на улице Яблочковой намерены в Инкерман – там в скором времени собираются построить дом на 40 квартир. Таким образом, удастся закрыть 42% от общей потребности по расселению. Определенные трудности ощущались и в сфере реализации Федеральной целевой программы.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «В рамках приоритезации мероприятий ФЦП, 79 объектов, которые планировались к реализации в 2020-2021 годах, перенесены 2023-2024 годы в связи с некорректной документацией, значительном превышении стоимости строительства и изменении действующего законодательства Российской Федерации. Как пример можно привести существенные изменения к требованиям по гидротехническим сооружениям».

Депутатов Законодательного собрания Севастополя заинтересовало, как в городе реализуется программа модернизации объектов спорта. И если реконструкция действующих объектов, хоть и не без трудностей, продолжается, то со строительством новых существенного прогресса парламентарии не наблюдают.

ЕВГЕНИЙ МАЩЕНКО, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Илларион Юрьевич, а можно назвать, какие и сколько спортивных объектов за 7,5 лет построено в Севастополе кроме тех, которые подлежали капитальному ремонту или реконструкции? То, что вы называли ул. Сладкова, 1 – это реконструкция. И когда всё-таки начнётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для людей с ограниченными возможностями здоровья по адресу: Стрелецкий спуск, 1?»

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Долго ведется проектирование, действительно. С 2018 года. По различным причинам Департамент не мог получить положительного заключения экспертизы. Это связано с превышением предельных лимитов, отведенных в рамках этого мероприятия. Это создает определенные проблемы с получением положительного заключения, требуются дополнительные источники финансирования этого объекта. Построен, наверное, ни одного. Согласен. Все эти мероприятия планируются на 2021-2022 год».

До сих пор неясны перспективы развития спорткомплекса имени 200-летия Севастополя. Первая очередь – легкоатлетическое ядро – сдана, но газон оказался не готов. Сроки реконструкции бассейна, являющейся вторым этапом работ, сдвигаются. Туманны перспективы недостроенного ледового катка и цирка поблизости.

ЕЛЕНА ГЛОТОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Мы неоднократно говорили о том, что вместо цирка там было бы целесообразно строительство спортивной гостиницы или хотя бы спортивного интерната, единственного в городе. Скажите – учтено ли мнение депутата?»

Однозначно ответить на данный вопрос чиновник не смог.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Проектом планировки территории в районе 7-го километра предусмотрена территория под застройку будущего госцирка. Данные предложения направлены руководству Росгосцирка. Правительством рассматривался вопрос о строительстве вместо временно размещенного цирка в районе улицы Золотой балки спортивной гостиницы с целью привлечения спортсменов на проведение тренировочных мероприятий и спортивных соревнований».

Замечания вызвали и сам принцип определения объектов спортивной инфраструктуры, необходимых для Севастополя.

ЕЛЕНА ГЛОТОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «В нашем городе нецелесообразно строительство трёх ледовых катков дополнительно к имеющимся. Хотя бы потому, что это повлечет огромную нагрузку на бюджет города. Детям, живущим у моря, прежде всего нужно учиться плавать. Скажите пожалуйста, учтено ли мнение депутатов? И планируется ли строительство нового бассейна, не считая того, на двухсотлетия?»

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Что касается катка – в рамках федеральной целевой программы предусмотрено строительство катка вместо того, строительство которого еще не было завершено с украинского периода. Документация получила положительное заключение, существенное превышение предельной стоимости строительства. В дальнейшем, общественность будет, учитывая мнение депутатов, будет принимать решение о целесообразности строительства его на этом месте».

Что касается других бассейнов, Илларион Гапицонов напомнил о создании подобного объекта в районе бухты Казачьей – реализация его также перенесена на 2024-2025 годы. Не обошли стороной депутаты и сферу здравоохранения.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Жителей волнует – когда будет закончен капитальный ремонт поликлиники №2 на ул. Ерошенко. И второй вопрос: на какой стадии находится проектирование поликлиник для взрослых на ул. Шевченко и на какой стадии проектирование амбулатории на Фиолентовском шоссе. И когда планируется приступить к строительно-монтажным работам?»

Ситуацию с поликлиникой на ул. Ерошенко чиновник назвал «очень радужной».

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Мы в этом году заканчиваем первую половину данного медицинского учреждения. Всё это связано с тем, что работа производится в действующей поликлинике. Было освобождено одно крыло. Объект в стадии завершения, в декабре мы с врачами договорились об их перемещении уже в отремонтированные помещения. В следующем году мы приступим ко второй половине».

Причины задержки капремонта остаются классическими – некорректный проект и неправильные технические решения. Что касается поликлиники на ул. Шевченко и амбулатории на Фиолентовском шоссе – по обоим объектам уже заключён государственный контракт и выплачен аванс.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя:

«- В следующем году подрядчик приступит к реализации этих двух медицинских учреждений

— То есть это строительно-монтажные работы?

— Так точно. Проектирование ведется полным ходом. Планируем в марте получить положительное заключение и приступить к строительно-монтажным работам двух медицинских учреждений в рамках национального проекта».

Интересовала парламентариев и судьба скандальных долгостроев. Один из таких – канализационные очистные сооружения «Южные».

АНТОН ПАРХОМЕНКО, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Попрошу вас актуализировать ситуацию с КОС «Южные». Какая там история. И прокомментируйте историю. Насколько я понимаю, утверждено такое техническое решение как отказ от строительства отдельных очистных в Балаклаве и переброс этих стоков из Балаклавы по некоему трубопроводу на КОС «Южные». Где пройдёт этот маршрут трубопровода и затронет ли он какие-то земельно-имущественные интересы?»

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Я хочу снять все опасения. Ведется активная фаза строительства, существенно откорректирована строительная документация. Главгосэкспертизой одобрены эксклюзивные условия для заказчика. Это прохождение и получение комплексного положительного заключения на этапы строительства. Работы ведутся без остановки. Проектная документация откорректирована практически на 95%. Что касается Балаклавы – да, действительно, нами было принято решение об исключении данного мероприятия. Это как минимум связано с тем, что в ближайшее время начнётся строительство яхтенной марины. Это будет курортный райский уголок Севастополя, и наличие там очистных сооружений будет не совсем правильно».

Чуть позже стало известно, что накануне вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев провёл целое выездное совещание на территории КОС «Южные». Среди главных проблем в ходе встречи были выделены неточности в проектной документации и скачок цен на материалы, необходимые для строительства. Сейчас на объекте трудятся более 50 человек и семь единиц техники. Опираться в работе обещают на передовой опыт – очистные сооружения, как обещают власти, войдут в число образцовых в рамках нашей страны.

Депутат Вячеслав Горелов не обошёл стороной вопрос комплексного развития территорий Севастополя. Он попросил уточнить, почему обязанности по столь серьёзной задаче были доверены в равном степени сразу двум Департаментам – капитального строительства и архитектуры.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Департамент капитального строительства является заказчиком градостроительного анализа. Но это только подготовка градостроительной документации с целью её передачи в Департамент архитектуры. За реализацию комплексного развития территорий по уже проведенным производственным совещаниям оставить Департамент архитектуры и градостроительства».

В целом, парламентарии одобрили доклад Иллариона Гапицонова о работе Департамента капитального строительства и поблагодарили его за развернутое выступление по теме.

Кирилл Попов, «Севинформбюро»