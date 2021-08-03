Глава Крыма, комментируя интервью Зеленского, предложил послать ему рапанов

Глава РК Сергей Аксенова прокомментировал интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он высказался о своей любви к Крыму. Свое мнение Аксенов опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксенов прокомментировал слова Зеленского о Крыме Он назвал интервью жалким зрелищем и набором напыщенных фраз, которые «гроша ломаного не стоят».

«Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», – написал Аксенов.