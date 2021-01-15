Глава Крыма назначил нового руководителя антикоррупционного комитета

Андрей Анохин стал руководителем Комитета по противодействию коррупции РК. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.
Аксенов объяснил увольнение главы Комитета по противодействию коррупции РК «Принять Анохина Андрея Владимировича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым», — уточняется в документе.
В конце прошлого года глава РК уволил руководителя Комитета Александра Акшатина из-за «ряда личных вопросов».