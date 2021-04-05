Глава Крыма назначил врио председателя регионального Госкомрегистра

Инна Смаль, зампредседателя госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма, назначена врио руководителя данного ведомства. Указ подписал глава РК Сергей Аксенов.
Сергей Аксенов уволил главу Госкомрегистра Крыма Александра Спиридонова «Возложить временно исполнение обязанностей председателя государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым на заместителя председателя государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Смаль Инну Вячеславовну», – уточняется в документе.
Напомним, что ранее должность руководителя Госкомрегистра Крыма занимал Александр Спиридонов. Он покинул свой пост 1 апреля.