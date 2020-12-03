Глава Крыма объявил 31 декабря выходным днем в регионе

В Крыму объявили 31 декабря выходным днем. Соответствующее заявление сделал глава РК Сергей Аксенов.

В Ялте праздники пройдут с салютом и ярмаркой, но без массовых гуляний «Принято решение о том, что 31 декабря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений. Такую же рекомендацию получили муниципалитеты», — отметил он в соцсетях.

Аксенов призвал граждан в этот день находиться дома в окружении родных и близких людей.