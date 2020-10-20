Глава Крыма объявил об увольнении начальника Службы автомобильных дорог

Крым, 20 октября — АиФ-Крым.

Начальник Службы автомобильных дорог РК Александр Нефедов будет уволен с поста – об этом объявил глава республики Сергей Аксёнов на своей странице «ВКонтакте».

«К сожалению, несмотря на неоднократные предупреждения, которые были озвучены всем чиновникам, ответственным за выполнение ФЦП и строительство дорожных объектов, во время рабочего выезда в Симферопольский район был зафиксирован целый список нарушений», — написал Аксенов.

Делегация посетила села Заречное и Доброе и нескольких улиц Симферополя. По словам главы республики Крым, практически ни на одном объекте работы не велись, несмотря на то, что на днях все графики и сроки выхода подрядчиков были актуализированы.