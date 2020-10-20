Глава Крыма объявил об увольнении начальника Службы автомобильных дорог

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Глава Крыма объявил об увольнении начальника Службы автомобильных дорог

Глава Крыма объявил об увольнении начальника Службы автомобильных дорог

Глава Крыма объявил об увольнении начальника Службы автомобильных дорог

Глава Крыма объявил об увольнении начальника Службы автомобильных дорог

Глава Крыма объявил об увольнении начальника Службы автомобильных дорог

Глава Крыма объявил об увольнении начальника Службы автомобильных дорог

Крым, 20 октября — АиФ-Крым.

Начальник Службы автомобильных дорог РК Александр Нефедов будет уволен с поста – об этом объявил глава республики Сергей Аксёнов на своей странице «ВКонтакте».

 

«К сожалению, несмотря на неоднократные предупреждения, которые были озвучены всем чиновникам, ответственным за выполнение ФЦП и строительство дорожных объектов, во время рабочего выезда в Симферопольский район был зафиксирован целый список нарушений», — написал Аксенов.

Делегация посетила села Заречное и Доброе и нескольких улиц Симферополя. По словам главы республики Крым, практически ни на одном объекте работы не велись, несмотря на то, что на днях все графики и сроки выхода подрядчиков были актуализированы.

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