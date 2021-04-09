Глава Крыма поблагодарил ФСБ за задержание террористов в регионе

Глава РК Сергей Аксенов выразил благодарность сотрудникам ФСБ РФ, которые задержали в регионе двоих сторонников запрещенной в РФ террористический организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

В Симферополе предотвратили взрыв в образовательном учреждении Аксенов подчеркнул, что спецслужбы надежно защищают Крым от любых угроз.

«У террористов нет никаких шансов на реализацию их преступных планов. В то же время противодействие терроризму не сводится только к действиям по линии силовых ведомств. Очень важна профилактическая работа, прежде всего, в молодежной среде с участием образовательных, общественных, религиозных организаций, а также активное противодействие пропаганде терроризма и экстремизма в информационном поле», — написал Аксенов.