Глава Крыма пообещал максимальные штрафы за кражу воды в регионе

Глава РК Сергей Аксенов пригрозил гражданам самыми высокими штрафами, если те будут незаконно врезаться в водоводы, передает Крыминформ.

Выпавшие в январе осадки пополнили крымские водохранилища — Гидрометцентр «Штрафы на этот счет должны быть максимальными. Никаких тайн в этой ситуации нет. Пускай все знаю, кто у нас в тяжелой ситуации запускает руку в карман», – подчеркнул Аксенов.

В свою очередь руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов напомнил, что благодаря двум автолабораториям сотрудники предприятия могут выявлять незаконные врезки и утечки.