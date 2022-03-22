Глава Крыма пообещал убежище владельцам яхт в Черном море

Глава РК Сергей Аксенов заявил, что регион предоставит убежище владельцам яхт, которые сейчас в Черном море спасаются от санкций западных стран. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Как справляться с новыми санкциями? «В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище. Места хватит всем», — заявил он.

Глава РК также напомнил, что в регионе в рамках госпрограммы социально-экономического развития запланировано строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов.