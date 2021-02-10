Глава Крыма попросил более ответственно относиться к масочному режиму

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Набраться терпения и носить маски. С такой просьбой к жителям Крыма обратился глава Республики Сергей Аксёнов. Он отметил ухудшение в регионе дисциплины при соблюдении мер безопасности в связи с коронавирусом и призвал жителей соблюдать требования Роспотребнадзора.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Пожалуйста, носите маски. Даже если кто-то устал. Понимаем, накопилось раздражение. Окажите помощь системе здравоохранения. Медицинские работники испытывают колоссальную нагрузку. Это касается и Роспотребнадзора, и Росздравнадзора. Иногда хочется уже плюнуть, сами бывает иногда доходим до такой ситуации, когда уже кажется, что всё надоело. Помните о других».

Сергей Аксёнов напомнил, что в Крыму уже близится новый курортный сезон. То, каким он станет для региона будет во многом зависеть от эпидемической обстановки.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Без этого не проскочим. Мы видим, как снизилась дисциплина в общественном транспорте. Едешь рядом с троллейбусом – видно, что значительная часть людей находятся в общественном транспорте без маски. Уважаемые крымчане, наберитесь терпения. Без соблюдения требований, преодолеть быстро последствия данной инфекции не получится».