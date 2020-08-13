Глава Крыма поручил уволить директора ГУП «Крымавтодор»

Руководитель ГУП РК «Крымавтодор» будет уволен по поручению главы РК Сергея Аксёнова, передает Крыминформ.

Глава Крыма поручил провести расследование из-за задержки ремонта дорог «Мной принято сегодня решение, прямое поручение: первое – руководителя «Крымавтодора», у нас это товарищ Кривенко, уволить. Выговоры объявить товарищу Нефёдову, товарищу Суханову, это Служба автомобильных дорог Республики Крым, за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах», – подчеркнул Аксёнов.

Глава РК сообщил, что за минувшие дни он посетил стройплощадки 72 объектов. На 52 из них были выявлены нарушения производства работ.