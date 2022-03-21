Глава Крыма предложил Карякину наплевать на решение FIDE

Глава РК Сергей Аксенов поддержал гроссмейстера Сергея Карякина, которого дисквалифицировала FIDE. Аксенов опубликовал видеообращение к шахматисту на своем канале в Telegram.

FIDE дисквалифицировала российского гроссмейстера из Крыма на полгода «Очередной беспредел в адрес нашего крымчанина, чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина. Поддерживаем Сергея: правильный человек, настоящий патриот. Гордимся, что в Крыму есть чемпионы мира по шахматам», – заявил Аксёнов.

Глава региона предложил Карякину наплевать на решение FIDE.