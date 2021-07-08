Глава Крыма пригрозил арестами подрядчикам ремонта дворов в Симферополе

Глава РК Сергей Аксенов попросил правоохранителей проверить деятельность подрядчиков, которые занимаются ремонтом дворов и общественных территорий в столице полуострова, передает Крыминформ.

В Крыму построят объездную дорогу в обход Алушты — Кабанов «Я ожидаю заключения под стражу отдельных персонажей, которые занимались этим процессом. По-другому не будет… Тут только тюрьма может исправить ситуацию», – подчеркнул Аксёнов.

Речь идет о благоустройстве придомовых территории на улице Бела Куна возле домов 31, 33 и 35. Кроме того, плохо ремонт продвигается в районе улицы Маршала Жукова и на объектах в центре города.