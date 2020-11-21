Глава Крыма принял участие в конференции под руководством Сергея Шойгу

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в VI Научно-практической конференции «Система межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации». Обсуждение прошло в режиме ВКС под руководством руководителя военного ведомства Сергея Шойгу.

СЕГЕЙ ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации: «Борьба с коронавирусной инфекцией стала для всех нас задачей государственной важности. В очагах заражения развёрнуты мобильные госпитали. Оказана гуманитарно-практическая помощь зарубежным партнёрам. Важно, что несмотря на пандемию, межведомственное сотрудничество получило дальнейшее развитие».

Министр заявил о создании российскими военными с помощью системы «Портал» закрытого информационного пространства для обсуждения вопросов обороны с представителями государственной власти.