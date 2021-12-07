Глава Крыма прокомментировал слухи о самоубийстве главы офиса «Аэрофлота»

Глава РК Сергей Аксенов не смог подтвердить или опровергнуть версию о самоубийстве главы крымского представительства авиакомпании «Аэрофлот». Он уточнил, что не знает подробностей и посоветовал с этим вопросом обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, что глава крымского представительства авиакомпании «Аэрофлот» умер. Об этом сообщили «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье. В тексте сказано, что происшествие зарегистрировано в Железнодорожном РОВД Симферополя, СК ведет следствие.