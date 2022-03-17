Глава Крыма разрешил провести концерты в честь возвращения полуострова в РФ

Глава РК Сергей Аксенов разрешил провести в муниципалитетах полуострова концерты, посвященные воссоединению региона с РФ. Сооветствующие поправки внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта (о запрете массовых мероприятий в Крыму) не распространяется на проведение 18 марта 2022 года в муниципальных образованиях Республики Крым митинг-концертов, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией», – сказано в тексте документа.

Напомним, что ранее глава РК анонсировал, что в Крыму будет отменен масочный режим в связи с благоприятной эпидемической обстановкой, однако это решение пока не зафиксировано в соответствующих документах.