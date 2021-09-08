Глава Крыма выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ

Глава РК Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

Глава МЧС России передал крымским спасателям технику на 300 млн рублей «Трагическая новость. К сожалению, погиб министр чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Зиничев Евгений Николаевич при исполнении служебного долга. Соболезнуем родным и близким. Евгений Николаевич очень многое сделал для российского Крыма», – написал Аксёнов.

Он также добавил, что гибель Зиничева — это «невосполнимая потеря», ведь он был мужественным и отважным человеком, верным своему долгу.