Глава Крыма запретил обслуживать людей без масок в магазинах и транспорте

В Крыму вновь запрещено обслуживание граждан, не использующих маски или респираторы. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в соответствующий указ.

В Крыму за сутки скончался еще один пациент с COVID-19 «Пункт 3.7 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания: «Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги (в том числе в сфере розничной торговли, в перевозке пассажиров различными видами транспорта), не допускать обслуживания граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы)», – уточнили в документе.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 5413 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3353 человека.