Глава ЛНР рассказал об операции по освобождению территории республики

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник созвал днём 24 февраля пресс-конференцию. Руководитель ЛНР рассказал о том, что в 6 часов утра подразделения народной милиции начали операцию по освобождению территории Луганской области, которая пока находится под контролем Украины. По словам Леонида Пасечника, в первую очередь удары наносят по местам скопления военной техники и дальнобойных крупнокалиберных орудий вооруженных сил Украины, а также по складским помещениям.

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК, глава Луганской Народной Республики: «Мирному населению территории, временно подконтрольной украинским властям, ничего абсолютно не угрожает. Но я обращаюсь к ним с просьбой соблюдать необходимые меры безопасности, потому что военный формирования, которыми руководят киевские власти, способны на очень многое, действуют непредсказуемо».

Леонид Пасечник призвал украинских военных сложить оружие и закончить сопротивление.

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК, глава Луганской Народной Республики: «В таком случае будет рассмотрен вопрос об их амнистии. И возможно они получат право жить в свободной демократической независимой стране под названием Украина. В противном случае мы, безусловно, будем вынуждены применять оружие и в любом случае те цели, которые перед нами стоят, будут достигнуты».

Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения очень тяжелая, но подразделения народной милиции продвигаются вперед в плановом порядке. Однако говорить об освобождении каких-либо населённых пунктов пока преждевременно.

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК, глава Луганской Народной Республики: «Из того, что знаю: сбито два самолета вооруженных сил Украины, сбиты два «Байрактара», которые пытались проникнуть на нашу территорию».

Леонид Пасечник отметил, что киевские власти, имея информацию о возможном развитии ситуации, не эвакуировали население со своих территорий, которые находятся на линии соприкосновения.

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК, глава Луганской Народной Республики: «Насколько я знаю, сейчас противник даже предпринимает попытки прятаться за спины мирных граждан, располагать орудия внутри жилых массивов вплоть до того, что на крышах домов. Мы встречаемся с такими моментами. Хотя в большинстве случаев располагаем информацией о том, что военнослужащие украинской армии отказываются выполнять приказы преступного киевского режима и складывают оружие».

ЛНР рассчитывает на помощь жителей Луганщины в установлении военных преступников.

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК, глава Луганской Народной Республики: «Это наша территория, там проживают наши люди, которые, по имеющейся у нас информации, давно нас там ждут. И мы уверены, что, мало того, что сопротивление не будет оказываться никакое, мы рассчитываем на поддержку и помощь их в установлении лиц, причастных к радикальным настроениям, нарушениям условий ведения войны, убийствам, издевательствам и тому подобное».

Глава ЛНР отметил, что власти готовы рассмотреть возможность оказания помощи русскоязычным регионам Украины, если такие обращения поступят, например, от Харькова или Одессы.