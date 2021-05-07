Глава Минобрнауки РФ запустил инновационную сельскохозяйственную долину КФУ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков дал старт инновационной сельскохозяйственной долине Крымского федерального университета «Агрополис», в которой вуз реализует ряд проектов в области современных агро- и биотехнологий, передает пресс-служба вуза.

Пещера «Таврида» может стать центром изучения карстологии в Крыму Как отметил руководитель ведомства, сельское хозяйство в Крыму – одна из наиболее перспективных отраслей.

«Современное сельское хозяйство основывается на синтезе самых разных научных направлений: математики, физики, химии, почвоведения,​ робототехники, IT. Их объединяют для производства экологически чистых продуктов. Убеждён, у этого проекта и команды огромный потенциал. Как гласит восточная мудрость, каким бы длинным ни был путь, важно сделать первый шаг», – подчеркнул Валерий Фальков.