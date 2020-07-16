Глава отдела МВД по Судаку и его зам обвиняются во взяточничестве

Начальник отдела МВД по Судаку и его зам подозреваются во взяточничестве. В отношении них возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю.

Житель Рязани попытался дать взятку полицейскому в Крыму «Они подозреваются в получении взятки в значительном размере», – утончили в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в производстве судакского отдела МВД находились материалы проверки по факту перевозки гражданином 600 литров спиртосодержащей жидкости. Груз был изъят полицией.