Глава РАН назвал решение водной проблемы главной задачей в Крыму

Первоочередной задачей для Крыма является решение проблемы с водоснабжением, что невозможно без привлечения науки, передает пресс-служба КФУ, ссылаясь на Президента Российской академии наук Александра Сергеева.

Эксперт рассказала, смогут ли выпавшие осадки решить водную проблему Крыма «Первое – это вода. Есть много предложений, где эту воду найти и как правильно ей управлять. Например, есть подземные воды, но сначала их нужно изучить. Все процессы, связанные с добычей воды, должны быть подкреплены наукой, а для этого необходимо проводить исследования», – отметил Сергеев.

Специалисты КФУ предложили использовать малые источники традиционного водоснабжения (родники, колодцы, карстовые источники — ред.).