Глава РК объявил выговор главам трех городов в республике

Глава РК Сергей Аксенов назвал работу глав Симферополя, Евпатории и Керчи неэффективной в 2020 году. Он объявил им выговор, однако, отметив, что подавляющее большинство представителей власти в 2020 году с задачами справились.

Константинов прокомментировал слухи об отставке Елены Проценко «По значительной части объектов есть объективные причины, связанные с неуспеваемостью, поздним доведением средств, невыходом подрядчика и так далее. Но, считаю, что были возможности изменить ситуацию в лучшую сторону, если бы контроль был непрерывный. Принято решение направить в городские советы Симферополя, Керчи и Евпатории объявления о выговорах главам администрации по итогам работы в 2020 году с возможностью снятия взысканий, если все работы будут доведены до конца», — заявил Аксенов.

По словам вице-премьера — министра финансов РК Ирины Кивико, лидерами по реализации проектов стали Джанкой (99,6%), Саки (99,5%) и Армянск (99,1%).