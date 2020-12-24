Глава РК: вводить новые ограничительные меры из-за COVID-19 не планируется

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Власти Крыма не планируют вводить новых ограничительных мер из-за ситуации с пандемией COVID-19. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Аксенов: в Крыму школьные каникулы начнутся 28 декабря «Никаких запретов новых точно не будет. Возможно, сегодня еще дадут данные по фудкортам в торговых центрах, поскольку Роспотребнадзор выступает за то, что фудкорты, особенно в сезон распродаж, тоже являются местом массового скопления людей. Мы с Роспотребнадзором проводим переговоры с торговыми сетями, как эту ситуацию ограничить», — сообщил он.

Глава региона напомнил, что с понедельника крымские школьники уйдут на каникулы. При этом он отметил, что ученики своевременно выйдут с зимних каникул. Планов по переводу на дистанционный режим обучения нет.