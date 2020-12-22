Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 в Крыму напряженной

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Крыму ситуация с COVID-19 остается напряженной, передают «РИА Новости (Крым)».

В Севастополе COVID-19 подтвержден у более чем 6000 человек с начала года «В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ…», — уточнила Попова.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 22110 случаев COVID-19. Выздоровевших за весь период – 16674 человека.