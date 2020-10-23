Глава Ростуризма рассказала, как повысить качество сервиса в Крыму

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова считает, что качество туристического сервиса в Крыму может повыситься только за счет появления конкуренции на рынке, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на телеканал RTVI.

Постояльцев санатория минобороны «Ялта» расселят в других здравницах «В Крыму сейчас максимум 10% от всего номерного фонда, от всех гостиниц, составляют качественные новые объекты, построенные за последние 10 лет, либо обновленные за это же время. Пока у людей не будет выбора примерно из 20 четырехзвездочных, 20 пятизвездочных и еще из нескольких десятков качественных трехзвездочных отелей, сервис будет на нынешнем уровне», – подчеркнула Догузова.

Она отметил, что на полуострове есть конкурентноспособный туристический продукт в соотношении цена/качество, однако его очень мало.