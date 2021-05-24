Глава Севастопольского избиркома и его заместитель уволились по собственному желанию

Севастопольская городская избирательная комиссия в понедельник освободила от должности председателя Сергея Даниленко и его заместителя Лилию Басову на основании их заявлений по собственному желанию. Об этом стало известно 24 мая.

Напомним, Сергей Даниленко стал председателем Севизбиркома 11 мая 2018 года.

Отметим, что подобные кадровые перестановки происходят в городе накануне всероссийского дня голосования. 19 сентября 2021 года севастопольцам предстоят выборы нового созыва Государственной думы, одного депутата местного Законодательного собрания (по 6-му мажоритарному округу), и в Советы муниципалитетов Нахимовского и Балаклавского районов.