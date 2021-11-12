Глава Севздрава прокомментировал инцидент со смешиванием вакцин

Инцидент, произошедший с жительницей города, которой вместо второго компонента «КовиВака» поставили «Спутник V», стал последствием массовости прививочной кампании. Такую позицию высказал Департамента здравоохранения Правительства Севастополя Виталий Денисов в интервью новостному порталу ForPost. Также он отметил, что нагруженность медиков может приводить к подобным ошибкам.

«Сегодня, мы видим, массовая вакцинация идет – прямо по три тысячи человек в день. Что я могу сказать? Когда массово так идут любые мероприятия, конечно, ошибки неизбежны. Так, в целом по стране такие случаи уже есть», — рассказал Денисов.

Наработанной практики по таким случаям ни в стране, ни в регионе на данный момент не существует. Поэтому ведомство обратилось за разъяснениями для дальнейших действий в институты, разрабатывающие вакцины.

Напомним, 7 ноября в мобильном пункте на площади Нахимова жительнице Севастополя сделали вторую прививку не той вакциной. Ошибку заметил муж пациентки. В Горздраве отметили, что соединение двух компонентов разных вакцин допустимо и не представляет угрозу для жизни человека. В тот же день с пациенткой связалась администрация 1-й городской больницы – они извинились и предложили наблюдение врача.