Глава Симферополя намерен увеличивать площадь городских зеленых зон

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов заявил, что хочет увеличить площадь зеленых зон города. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Валентин Демидов стал главой администрации Симферополя Он уточнил, что в четверг провел встречу с председателем комитета Государственного совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Шаповаловым Георгием Анатольевичем.

«Основной темой стало сохранение зеленых насаждений и увеличение площади зеленых зон в городе. Полностью поддерживаю данную инициативу, считаю это направление одним из ключевых в своей работе», – отметил Демидов.