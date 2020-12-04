Глава Симферополя пообещала лично контролировать благоустройство дворов

Глава Симферополя Елена Проценко взяла на личный контроль ход благоустройтва дворов многоквартирных домов, передает пресс-служба горадминистрации.

Во дворах Симферополя уже установили пять спортплощадок, осталось две Она рассказала, что каждый день находит время в рабочем графике, чтобы лично выезжать на объекты ремонтно-строительных работ.

«Контроль за деятельностью подрядных организаций в части благоустройства дворовых территорий и качеством выполнения работ будет вестись до их полного завершения. Тем не менее впереди еще огромный фронт работ. Именно поэтому на объекты буду выезжать как в утреннее, так и в вечернее время, а также в выходные дни», – заявила она Проценко.