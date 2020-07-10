Глава СНБО Украины назвал условия подачи днепровской воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Население Крыма, в отличие от промышленных предприятий, на данный момент полностью обеспечено водой. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Крымское население обеспечено водой, никаких проблем по воде для крымского населения, действительно, нет. Там вода есть в достаточном количестве для нужд населения. То, что там нет воды для промышленности, это уже другой вопрос. Позиция очень простая – когда там будет украинское производство, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода»,- цитируют Данилова украинские СМИ.

По словам секретаря СНБО, у Украины «нет морального права» возобновлять подачу воды в Крым, который находится под контролем РФ.

Ранее Данилов сообщил, что на заседаниях СНБО не поднимался вопрос о «возобновлении поставок воды в Крым в обмен на прекращение огня в Донбассе».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев не будет подавать воду в Крым даже в обмен на содержащихся на полуострове украинских заключенных. По его словам, «люди должны обмениваться на людей, а политические и экономические договоренности должны идти отдельно».