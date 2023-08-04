Главная заготовка этого лета. На зиму из кабачков и баклажанов готовлю только так

Заготавливать полезные овощные соусы нужно с летнего сезона. Осенью многие овощи теряют половину своих витаминов и минералов, становятся менее полезными. Также не стоит делать заготовки из покупных овощей, так как они выращиваются в теплицах в весьма сомнительных условиях.
Лучше делать заготовки из домашней растительности. В том числе, сочетать несколько полезных овощей. Например, комбинировать кабачки и баклажаны. Один овощ содержит скопление витамина С, а второй много калия.
Расскажем, как приготовить заготовку из баклажанов и кабачков.
Ингредиенты для заготовки из баклажанов и кабачков:
- Баклажаны — 1 кг;
- Кабачки — 1 кг;
- Перец сладкий — 500 г;
- Морковь — 500 г;
- Лук репчатый — 500 г;
- Помидоры — 500 г;
- Чеснок — 6 зубчиков;
- Сахар — 20 г;
- Соль — 30 г;
- Уксус 9% — 40 г;
- Перец черный молотый — щепотка.
Приготовление заготовки из баклажанов и кабачков:
Очищаем кабачки от кожуры и нарезаем маленьким кубиком. Избавляем от кожицы баклажаны и нарезаем тоже маленьким кубиком. Избавляем сладкий перец от внутренностей, режем мелко, как и очищенную морковь, репчатый лук.
В казан наливаем растительное масло, выкладываем лук и морковь, обжариваем на среднем огне 5 минут. Выкладываем к смеси лука и моркови кабачки, готовим 10 минут до уменьшения в объеме.
К кабачкам выкладываем измельченный перец, тушим 5 минут, не забываем постоянно перемешивать. К смеси выкладываем баклажаны, тушим 10 минут.
Нарезаем в это время помидоры маленьким кубиком, выкладываем к общей массе. Тушим овощи в течение 30 минут, перемешиваем периодически.
Пропускаем чеснок через пресс, после тушения добавляем к овощной смеси. Туда же высыпаем соль, сахарный песок и черный молотый перец. Добавляем в смесь уксус, тщательно перемешиваем.
Выкладываем полученную заготовку в банки, плотно закрываем крышкой, переворачиваем и накрываем полотенцем до полного остывания.
Вместо помидор в смесь можно добавлять томатную пасту высокого качества. Тогда блюдо получится не менее сочным и вкусным.