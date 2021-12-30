«Главное не переедать!» Как сохранить здоровье и фигуру во время застолья

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 52. АиФ-Крым №52 29/12/2021

Новогодние праздники все ближе, а вместе с ними череда застолий и обильного употребления алкогольных напитков. Как весело и без ущерба для своего здоровья провести зимние каникулы?

Непростое испытание

Действительно, новогодний стол — это непростое испытание для пищеварительной системы. В том числе из-за того, что у многих представление о застолье сохранилось с советский времен. А это значит, что обязательно надо готовить салат оливье и сельдь под шубой, запекать курицу, мясо или рыбу… Но можно посмотреть на праздничный стол и под другим углом, говорит врач-методист Центра медицинской профилактики Минздрава РК Вера Павлова.

«Желательно делать стол разнообразным и одновременно с сытными, жирными и белковыми блюдами подать что-то более лёгкое, овощные. При этом количество соленых, копчёных блюд не должно быть запредельным. Деликатес на то и деликатес, чтоб быть украшением меню, а не его базой», — сообщила она.