Главного полицейского Судака и его заместителя задержали за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Начальник отдела МВД по Судаку и исполняющий обязанности его заместителя задержаны по подозрению в получении взяток, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, подозреваемые получили 75 тысяч рублей от посредника за возвращение 600 литров спиртосодержащей продукции, которые ранее были изъяты у гражданина при незаконной перевозке.

Также следователи выяснили, что ранее и.о. замначальника судакского отделения МВД совершил аналогичное преступление – получил взятку в 50 тысяч рублей за возврат груза от представителя водителя.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Получение взятки должностными лицом в значительном размере». По местам службы и жительства подозреваемых проведены обыски.

Следствие готовится предъявить фигурантам уголовного дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пересечения.