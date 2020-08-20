Главнокомандующий ВМФ России лично контролирует учения в Севастополе

В Севастополь прибыл Главнокомандующий Военно-Морским флотом России Николай Евменов. По информации пресс-службы Черноморского флота, под его руководством в Севастополе проводятся учения по специальным видам обеспечения действий сил флота. Тренировка военнослужащих пройдёт 20 августа днём.

Утром адмирал Николай Евменов совместно с полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском округе Олегом Белавенцевым и командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Игорем Осиповым возложили цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941 – 1942 годов. Память погибших защитников города-героя также почтили глава Республики Крым Сергей Аксёнов, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев и председатель Законодательного собрания города Владимир Немцев.

Накануне, 19 августа, Главком ВМФ проверил подготовку военнослужащих на первом этапе учений на Новороссийской Военно-Морской базе. В тренировке в акватории Севастопольской бухты участвуют более 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота, а также вертолеты Ка-27, Ми-8, самолеты-амфибии Бе-12 морской авиации ВМФ.