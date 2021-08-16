Главные новости 2021 года о фасадной сетке

Это неожиданно, но новости политические. Правительство рассматривает вопрос о том, не стоит ли ужесточить наказание за нарушение стандартов при строительстве. Речь идёт не только о нарушении технологии (например, превысили допустимую высотность или слишком близко поставили объекты), а и об использовании стройматериалов, которые не соответствуют стандартам. Все последние новости Украины и мира читайте на портале Klymenko Time.

Как это коснётся фасадной сетки?

Напрямую. Причём может пострадать даже добросовестный строитель! Дело в том, что украинский рынок наводнила дешёвая безымянная некачественная фасадная сетка, сведения о производителе которой крайне скудны. Зато хватает заверений в том, что она соответствует всем стандартам. Однако зачастую это не так. Да только проверить некоторые показатели можно только в лаборатории, а строительные компании этой возможности, разумеется, лишены.

Что же происходит дальше? Строитель закупает фасадную сетку, поверив, что она соответствует стандартам, использует её в утеплении фасада. Некачественная сетка растворяется в штукатурке, пока та сохнет, и через год фасад обрушивается. Расследование показывает, что причина обрушения — отсутствие фасадной сетки (она ведь растворилась, её в стене физически нет, поди докажи, что была) либо использование не соответствующей стандарту. Так или иначе — ДБН нарушен, извольте нести ответственность.

Что делать, если производители такие нечестные?

Ответ прост и касается множества товаров, далеко не только фасадной сетки. Верить надо не производителю, а сертификату качества. Сертифицирующие организации весьма строги, и у них-то лаборатории имеются. В Европе, к слову, это давно стало обычной практикой: сетку, не обклеенную сертификатами, никто не купит, потому что потом не докажешь ничего. Есть сертификат — есть качество, нет сертификата — по умолчанию считается, что и качества нет, а то бы сертификат дали.

Да, сертифицированная продукция несколько дороже ноунеймов. Но «лишние» деньги взимаются отнюдь не за сертификат, а за качество. Дешёвая некачественная безымянная сетка всегда чем-то плоха. Иначе добиться такой низкой цены невозможно, она неоправданно низка, если вести речь о качественной продукции. У безымянных сеток если не брак, так недомоты, не недомоты, так прочности не хватает.