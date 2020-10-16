Главный терапевт Севастополя прокомментировала мифы о ношении масок

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«В маске я задыхаюсь», «Мы дышим углекислым газом, который сами выдыхаем», «Бактерии вируса слишком маленькие – маска для них не препятствие». С каждым днём в социальных сетях появляется всё больше слухов и домыслов о ношении медицинских масок в качестве защиты от коронавируса. Общество разделилось на два лагеря. Одни, желая обезопасить себя и окружающих, продолжают носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, другие уверяют, что эти медицинские изделия бесполезны и скорее вредят тем, кто их носит. Основные мифы, распространённые среди приверженцев «антимасочного» движения, мы попросили прокомментировать Валентину Гавриляк, главного внештатного терапевта Департамента здравоохранения Правительства Севастополя.

ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛЯК, главный внештатный терапевт Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «В выдыхаемом воздухе у нас где-то 16% – кислород, 4% – углекислый газ. Конечно, если мы наденем газонепроницаемый мешок и будем в нём находиться – из любого материала, лишь бы непроницаемый – безусловно, в конечном итоге это приведёт к удушью. Но что касается маски, она не везде плотно прилегает и прилегать не может. Воздухообмена, который под маской вполне достаточно для того, чтобы углекислый газ там не задерживался»

Можно ли задохнутся от ношения маски? Правда ли, что в маске мы дышим углекислым газом, который сами выдыхаем? Не усугубляет ли ношение маски течение болезни у уже заражённых людей? Неужели ткань маски может быть препятствием для бактерий вируса, размеры которых очень маленькие? Подробнее – в новом выпуске программы «Актуальное интервью».