Главой администрации Ялты выбрали Янину Павленко

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Ялтинский городской совет выбрал нового главу администрации. Высокую должность заняла Янина Павленко. Во время голосования за её кандидатуру высказались 27 из 28 депутатов.

Всего было допущено четыре человека. Один из подавших заявление снял свою кандидатуру до начала конкурса. Еще один претендент сошёл с дистанции чуть позже. В итоге комиссия выбрала двух человек, а окончательное решение принял городской совет.

Напомним, 24 ноября депутаты Ялтинского горсовета возложили обязанности главы администрации города на первого заместителя главы местной администрации Янину Павленко. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предложил генеральному директору предприятия «Массандра» принять участие в конкурсе на пост главы администрации Ялты. Она это предложение приняла и пообещала сделать Ялту городом счастья для каждого её жителя.