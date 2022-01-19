Главу администрации Симферополя выберут 11 февраля

В Симферополе 11 февраля состоится конкурс на замещение должности главы горадминистрации столицы РК. Об этом сообщил председатель Симферопольского горсовета Виктор Агеев, передает Крыминформ.

«Объявление о приёме документов для участия в конкурсе будет размещено в газете «Южная столица Крым», на сайте Симферопольского городского совета, а также на официальном портале правительства Республики Крым», – отметил Агеев.

Уточняется, что решение было принято в среду на внеочередной сессии Симферопольского горсовета.