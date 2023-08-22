Глаз не сомкнете: названа еда, от которой стоит отказаться во время полета

Уснуть в самолете непросто, но задача становится совсем невыполнимой, если перед посадкой еще и неправильно поесть. Эксперт по сну Бен Слейтер рассказал, от чего стоит отказаться перед полетом, — детали сообщает издание «Турпром» со ссылкой на The Sun.

Бен Слейтер из компании Online-Bedrooms посоветовал отказаться от тяжелой пищи, так как она провоцирует дискомфорт в кишечнике и тем самым мешает спокойному засыпанию. Прием пищи перед полетом должен быть легким, но при этом привычным для пассажира.

Бортпроводники согласны с мнением Слейтера и добавляют, что при посадке в самолет следует также отказаться от соленой пищи, в том числе от разного вида паст, супов, индийской кухни и мясных закусок. Продукты с чрезмерным содержанием натрия вызывают головные боли, нарушения стула и обезвоживание.

Рекомендуется есть свежие овощные или фруктовые салаты. На вкус они могут показаться иными, так как на высоте рецепторы работают по-другому, но пользы от таких перекусов гораздо больше.

Зато от некоторых позиций, предлагаемых на борту, лучше не отказываться. Например, томатный сок пассажирам подают не просто так — он помогает легче перенести путешествие.