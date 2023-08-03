Глазурь для торта – самое простое и популярное украшение. Глянцевое покрытие делает десерт привлекательным и заметным на праздничном столе. Глазурь удобна в использовании и ее легко варить. Ее можно готовить с какао, разными видами шоколада, со сливками, молоком, сливочным маслом или сметаной, делать ее разного цвета. с таким дополнением ваши торты всегда будут нарядными и вкусными.

Шоколадная глазурь для торта из какао и масла

Шоколадная глазурь для торта из какао и масла быстро варится, легко наносится, не крошится и не осыпается после застывания. Ее можно использовать не только в украшении тортов, но для других десертов: пирожных, эклеров, куличей или запеканок.

Ингредиенты –+1 порц.

Какао-порошок 2 ч.л.

Молоко коровье 2.5 ст.л.

Масло сливочное 50 гр.

Сахар-песок 4 ст.л.

Шаги 10 мин.

Глазурь для торта легко готовится в домашних условиях. Сначала необходимо смешать сухие ингредиенты. В мисочку всыпьте две чайные ложки какао. Добавьте к какао 4 столовые ложки сахара, хорошо смешайте продукты. Пересыпьте смесь какао и сахара в кастрюльку, влейте молоко и хорошо перемешайте. Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно немного подтаяло и держите его поблизости. Кастрюльку с молоком, какао и сахаром поставьте на плиту на медленный огонь. Нагревайте смесь, постоянно помешивая, до тех пор, пока она не начнет становиться однородной и густой. Когда масса станет однородной и блестящей, добавьте кусочки масла. Продолжайте варить глазурь, помешивая ложкой. Консистенция глазури должна стать однородной и тягучей, похожей на свежий жидкий мед. Полученного количества глазури вполне хватит, чтобы покрыть им торт в один слой. Приятного аппетита!

Зеркальная глазурь для торта

Зеркальная глазурь для торта – эффектное покрытие, которое часто используется для современных десертов. Поверхность тортов получается идеально ровной, блестящей, яркой и приковывает к себе взгляды. Даже в домашних условиях, зная правильную технологию, можно приготовить зеркальную глазурь.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Сироп глюкозы – 300 мл.

Вода – 140 мл. + 120 мл. для желатина.

Молоко сгущенное – 200 мл.

Сахар – 300 гр.

Шоколад белый – 300 гр.

Желатин – 20 гр.

Краситель – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 120 миллилитрами воды залейте желатин и оставьте на 15 минут набухать.

Шаг 2. В миске смешайте сироп глюкозы, 140 миллилитров воды и сахар. Смесь нагрейте, чтобы сахар полностью растворился.

Шаг 3. В кастрюльку положите разломанный на кусочки белый шоколад и влейте сгущенное молоко. Затем влейте горячую сахарную массу и перемешивайте, пока шоколад не растает.

Шаг 4. В полученную массу добавьте набухший желатин, все хорошо перемешайте.

Шаг 5. По желанию добавьте пищевой краситель в глазурь и пробейте ее погружным блендером. Старайтесь делать это аккуратно, чтобы в глазури не образовывались пузырьки воздуха.

Шаг 6. Далее глазурь процедите через сито, это позволит избавиться от крупинок и воздуха. Укройте глазурь пищевой пленкой и уберите в холодильник на сутки.

Шаг 7. Перед использованием глазури для украшения тортов, ее необходимо подогреть до рабочей температуры в 35-37 градусов. Торт установите на специальную подставку и полейте его глазурью. Когда лишняя глазурь стечет, оставшиеся висящие хвостики подверните на дно торта и уберите его в холодильник.

Шаг 8. Когда глазурь застынет, то станет гладкой и блестящей. Украсьте торт по своему вкусу и можно угощать красивым десертом гостей. Приятного аппетита!

Глазурь из какао и молока для торта

Глазурь из какао и молока для торта – ингредиент, который используют на завершающем этапе приготовления праздничного десерта. Как правило выбор делается в пользу глазури, потому что это просто, эффектно и вкусно. Особенно такое украшение оценят любители шоколада.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Какао-порошок – 4 ст.л.

Молоко – 8 ст.л.

Сахар – 12 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для варки глазури.

Шаг 2. В небольшой кастрюле перемешайте сахар и какао.

Шаг 3. Далее влейте молоко и поставьте емкость на огонь. Нагрейте массу до кипения, чтобы сахар растворился.

Шаг 4. После этого уберите кастрюлю с огня, немного остудите массу и добавьте в нее сливочное масло, перемешайте. Далее оставьте глазурь минимум на 40 минут для загустения.

Шаг 5. Глазурь из какао и молока готова, используйте ее по назначению для украшения торта. Приятного аппетита!

Глазурь из белого шоколада для торта

Глазурь из белого шоколада для торта – второе по популярности украшение для десерта. Благодаря такому покрытию торт получается красивее, вкуснее, а также это продлевает срок его хранения. По этому рецепту у вас получится легкая, гладкая и нежная глазурь.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Шоколад белый – 200 гр.

Сливки жирные от 33 % – 100 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шоколад можно брать любой: специальный кондитерский или обычный в плитках. Сливки лучше брать жирные от 33 % и выше.

Шаг 2. Белый шоколад раскрошите и выложите в миску.

Шаг 3. Сливки в кастрюле доведите до кипения и затем залейте ими измельченный шоколад, размешайте массу, чтобы шоколадная крошка растворилась.

Шаг 4. Затем в шоколадную массу добавьте мягкое сливочное масло, размешивайте глазурь до однородного состояния. После этого уберите ее в холодильник на 10-15 минут.

Шаг 5. Глазурь из белого шоколада готова, можно поливать ею торт. Приятного аппетита!

Глазурь для подтеков на торте

Глазурь для подтеков на торте, конечно, имеет отличный от классической глазури состав. Этот рецепт пригодится тем кондитерам, которые любят оригинальные украшения и с особой тщательностью продумывают все мелочи.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Шоколад молочный – 100 гр.

Масло сливочное – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нам потребуется водяная баня, поэтому в первую очередь наберите воду в кастрюлю или большую миску и поставьте ее на огонь. Шоколадную плитку разломайте на части, так он быстрее растопится. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно подтаяло.

Шаг 2. В миску положите дольки шоколада и установите емкость над водяной баней. Помешивайте шоколад лопаткой, пока он не растает. После этого снимите емкость с водяной бани, добавьте в шоколадную массу мягкое масло и перемешивайте до однородности.

Шаг 3. Глазурь готова. Чтобы правильно сделать подтеки, ваш торт должен быть охлажденным, а глазурь теплой. Приятного аппетита!

Глазурь для торта из сливок

Глазурь для торта из сливок позволяет сделать дома настоящие кондитерские шедевры. Даже самый обычный бисквитный торт приобретет богатый и оригинальный внешний вид. А если вы проявите немного фантазии и подберете красивое украшение из свежих ягод и фруктов, то ваши гости будут в полнейшем восторге.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Сливки от 30 % – 3 ст.

Пудра сахарная – 3 ст.л.

Экстракт ванили – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед тем как взбивать сливки необходимо охладить посуду. Миску и венчик поместите в холодильник на 20 минут.

Шаг 2. Взбивайте сливки в охлажденной миске на средневысокой скорости, пока не заметите, что они стали густеть.

Шаг 3. Убавьте скорость миксера до средней и добавьте сахарную пудру, продолжайте взбивать.

Шаг 4. Сливки необходимо взбивать до образования мягких пиков. Это значит, что когда вы будете перемешивать их лопаткой, то взбитые сливки не будут с нее падать. Если будете взбивать дольше, чем нужно, то сливки могут стать жесткими, и, вы не сможете равномерно их нанести на поверхность торта.

Шаг 5. Добавьте экстракт ванили и перемешайте взбитые сливки лопаткой.

Шаг 6. Удобнее всего наносить глазурь из сливок на торт, когда он стоит на вращающейся подставке. Наносите глазурь на середину и распределяйте ее лопаткой от центра к краям. Приятного аппетита!

Глазурь из плитки шоколада для торта

Глазурь из плитки шоколада для торта получается довольно густой, хорошо держится на поверхности и хорошо застывает в кратчайшие сроки. Если вам нужно быстро и красиво украсить торт для грядущего торжества, то этот рецепт смело можно использовать.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Плитка шоколада – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Вода – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вам понадобится только шоколадная плитка, кусочек сливочного масла и немного воды.

Шаг 2. Плитку шоколада разломайте на небольшие кусочки и выложите в кастрюлю. Влейте 20 миллилитров воды. Поставьте емкость на медленный огонь, чтобы растопить шоколад.

Шаг 3. В отдельной мисочке растопите сливочное масло. Затем топленое масло выливайте в шоколадную массу небольшими порциями и вымешивайте до однородного состояния и гладкой текстуры.

Шаг 4. Глазурь из плитки шоколада готова, ею можно покрывать верх и бока торта. Приятного аппетита!

Цветная глазурь для торта в домашних условиях

Цветная глазурь для торта в домашних условиях пришла на смену моде на масляные розочки. Сейчас можно встретить абсолютно космические и неповторимые торты, достойные называться произведениями искусства. Если вы также хотите создавать удивительной красоты торты, то вам пригодится навык приготовления цветной глазури.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Вода – 65 мл.

Шоколад белый – 50 гр.

Сахар – 115 гр.

Сироп глюкозы – 115 мл.

Желатин – 9 гр.

Краситель пищевой – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Сироп глюкозы можно приготовить самим, но лучше купить уже готовый.

Шаг 2. В миске смешайте воду, сироп глюкозы и сахар. Поставьте емкость на огонь и помешивая доведите до кипения. Варите до полного растворения сахара.

Шаг 3. Затем полученную горячую массу влейте в миску с шоколадом, перемешайте, чтобы шоколадные шайбочки растопились.

Шаг 4. Желатин растворите в теплой воде и постепенно введите в шоколадную массу.

Шаг 5. Затем пробейте глазурь погружным блендером, при этом держите миску под наклоном.

Шаг 6. Далее добавьте в глазурь пищевой краситель любого цвета. Можно также разделить глазурь на части и окрасить ее в разные цвета. Когда краситель полностью растворится, процедите глазурь через мелкое ситечко. Готовую глазурь затяните пищевой пленкой, чтобы она касалась поверхности глазури и уберите в холодильник.

Шаг 7. Перед тем как использовать глазурь для украшения торта, ее необходимо подогреть до 35-37 градусов. Приятного аппетита!

Глазурь для торта из сметаны

Глазурь для торта из сметаны получается вкусной, с шелковистой текстурой. Она подходит для покрытия любой выпечки, не только тортов. А если немного глазури останется после главного десерта, то ею можно дополнить тосты или оладушки на завтрак.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Какао-порошок – 3 ст.л.

Пудра сахарная – 3 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте все необходимые ингредиенты. В равном количестве возьмите сметану, какао и сахарную пудру, также достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размякло.

Шаг 2. В кастрюлю всыпьте сахарную пудру и какао, также добавьте сметану. Все хорошо перемешайте и поставьте на умеренный огонь.

Шаг 3. Постоянно помешивая доведите смесь до однородного состояния, разбейте все комочки.

Шаг 4. В кастрюлю добавьте мягкое сливочное масло, продолжайте нагревать массу и размешивать до однородности.

Шаг 5. Когда консистенция глазури станет однородной и масса заблестит, можно убирать кастрюлю с огня. Немного остудите глазурь и можно приступать к украшению тортов. Приятного аппетита!

Глазурь с желатином для торта

Глазурь с желатином для торта имеет универсальный состав, который можно дополнить белым или горьким шоколадом, красителем любого цвета или какао. Такое покрытие получается стойким и глянцевым, не трескается и не течет, когда торт долго стоит на столе.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Вода – 100 мл.

Сахар – 200 гр.

Сок лимонный – 30 мл.

Желатин быстрорастворимый – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Желатин разведите в 50 миллилитрах горячей воды. Он должен полностью раствориться. Если желатин не разошелся в воде, то подогрейте его в микроволновке, но не кипятите.

Шаг 2. В кастрюлю всыпьте сахар и влейте 50 миллилитров воды. Нагревайте массу до закипания и варите, пока сахар не растворится. После этого уберите емкость с плиты.

Шаг 3. В еще горячий сахарный сироп постепенно введите желатиновую массу. Чтобы избежать попадания в глазурь крупинок желатина, процедите массу через ситечко.

Шаг 4. Затем полученную массу взбивайте блендером на низких оборотах, постепенно увеличивая скорость. Когда на поверхности появится пена, влейте лимонный сок и продолжайте взбивать.

Шаг 5. Чтобы проверить готовность глазури, зачерпните ее венчиком, она должна стекать толстой струйкой, и консистенция в целом будет довольно густой. Глазурь с желатином для торта готова. Приятного аппетита!