Гоцанюк считает, что повышение цен на стройматериалы в Крыму необоснованно

Председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк заявил, что он не видит оснований для повышения цен на сырье и строительные материалы, которые добываются и производятся в Крыму, передает Крыминформ.

Аксенов: главы районов будут уволены за недостоверный мониторинг цен «Если говорить о сырье и поставке стройматериалов, которые добываются в том числе на территории Крыма, насколько они (цены — ред.) обоснованы и насколько они завышены? Причем, размеры роста цен разные – от 30-50% до 100%. Считаем поднятие необоснованным», – подчеркнул Гоцанюк.

Он также допустил незначительное подорожание материалов, которые завозят из других регионов страны. Гацанюк добавил, что это связано с логистическими затратами.