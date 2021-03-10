Год работы: сколько пассажиров перевезли между Керчью и Анапой рельсовые автобусы?

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Более 65 тыс. пассажиров перевезли между Керчью и Анапой комфортабельные пригородные поезда, пишет новостной портал ForPost со ссылкой на пресс-службу Южной пригородной пассажирской компании. Первый железнодорожный маршрут между Крымом и другим регионом России открыли год назад, пассажиров перевозят комфортабельные рельсовые автобусы на дизельной тяге. Но по привычке их всё равно называют электричками.

В расписании – по три рейса в пятницу и выходные дни, в остальные дни по два рейса и столько же в обратном направлении. Время в пути — два часа, средняя скорость — 72 км/час. В Госсовете Крыма маршрут считают, что маршрут – успешный и способствует развитию внутреннего туризма.

«Этот маршрут востребован, однозначно. Удобно. Новые, современные и комфортные электрички. Мягкие места, широкие кресла, Wi-Fi, кондиционеры. Я знаю, что некоторые жители из региона Анапы работают в Керчи и ездят на работу на этой электричке», — отметил председатель Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк.

С 1 мая этого года маршрут пригородных поездов «Анапа — Керчь — Анапа» продлят до станции Феодосия, сообщили в ЮППК. Будут ли открыты похожие новые направления власти пока не говорят, уточняя, что в таких вопросах всё решает спрос.

Председатель Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк также рассказал о планах по развитию. Так, Крымская железная дорога проводит капремонт всех 27 станций республики. Обновляют инфраструктуру – залы ожидания, перроны, подъездные пути, туалеты.

Кроме того, рабочие укладывают бесстыковые рельсы – это позволит увеличить скорость движения и сократить время в пути.

В планах также построить два новых пригородных железнодорожных вокзала по маршруту «Симферополь — Евпатория», где раньше были обычные платформы.

Ещё один проект – строительство железнодорожного вокзала в районе Симферопольского аэропорта, который будет обслуживать направление «Севастополь — Евпатория».

В то же время туристическая отрасль региона ждёт доставки туристов из Крыма к международным аэропортам.

«Было бы неплохо, если бы были запущены электрички, как удобный и бюджетный вид транспорта, не только до Анапы, но и до Краснодара, Ростова-на-Дону. Там международные аэропорты, откуда можно вылететь в турпоездку», — считает руководитель Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.