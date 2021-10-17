Фото из группы «Подслушано в Севастополе» соцсети «ВКонтакте»

Годовая инфляция в Севастополе в сентябре разогналась до 9,53%, информирует севастопольское Отделение Центробанка. Город-герой по-прежнему обгоняет и Южный округ – там 7,97%, и Россию с её 7,40%. Характер инфляции в этот раз сформировался благодаря скачку цен на овощи и фрукты, подорожавшим стройматериалам и автомобилям.

Росстат зафиксировал почти 20%-й инфляционный рывок по плодоовощной продукции. Виной тому непогода – дожди и холода в большинстве регионов, в том числе и на Крымском полуострове, задержали созревание и снизили объемы компонентов так называемого «борщевого набора». На прилавки картофель, капуста, морковь поступили и позже, и в меньшем количестве. Свежим помидорам и овощам тоже не повезло: они вызревают в теплицах, которые в сентябре пришлось отапливать сильнее, чем всегда. Выросли расходы фермеров – выросли цены на продукт.

Яйца и мясомолочка подросли из-за подорожания кормов и импортных ветеринарных препаратов, издержки на которые производители зашили в цены товаров.

Непродовольственная инфляция дошла до 5,42%. В первую очередь, потому что стали дороже некоторые стройматериалы — еврошифер, масляные краски, цемент. Произошло это на фоне общефедеральной тенденции роста объемов жилищного строительства, в том числе благодаря льготной ипотеке. А вот цены на легковые машины «ускорились» благодаря «нарушениям в глобальных логистических цепочках» и росту мировых цен на топливо, обогнавшим и без того высокий спрос на автомобили.

Услуги в Севастополе стали дешевле на полпроцентных пункта, и составили 5,33%. Особенно это заметно в авиаперевозках, где внутри страны усилилась конкуренция между перевозчиками – в условиях ограничений на внешние перелёты. В сравнении с предыдущим годом снизились объемы интернет-трафика, и севастопольские провайдеры в сентябре сохранили абонентскую плату на прежнем уровне. Это тоже повлияло на замедление инфляции по платным услугам населению.

В целом по стране инфляция составила 7,40%. Регулятор прогнозирует, что в 2022 году она снизится до 4–4,5%, и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.