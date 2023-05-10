Голландский мясной рулет в духовке

Захотелось приготовить что-то вкусненькое из говяжьего фарша, а котлеты успели наскучить? Голландский мясной рулет спешит на помощь! Это аппетитное мясное блюдо удивит вас своим потрясающим вкусом и простой технологией приготовления.

Запеченный рулет получается необычайно ароматным благодаря специям, добавленным в фарш. Обязательно используйте во время приготовления мускатный орех, молотый кориандр и черный перец. Тогда на запах готового блюда сбегутся все родные. Он уж точно приманит их на кухню!

Как запечь голландский мясной рулет

Чтобы рулет получился очень сочным, его необходимо готовить на луковой подушке. Также рекомендуем на дно формы для запекания влить воду и добавить лавровый лист и душистый перец для аромата.

Ингредиенты

Говяжий фарш1 кг Хлеб180 г Молоко250 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Мускатный орех0,25 ч. л. Кориандр0,5 ч. л. Зеленый лук30 г Твердый сыр150 г Яйцо3 шт. Панировочные сухари2 ст. л. Вода50 мл Лавровый лист1 шт. Черный перец (горошком)3 шт. Подсолнечное масло по вкусу Лук1 шт.

Приготовление

Ломтики белого хлеба нарезаем кубиками. Заливаем их молоком. Разминаем хлеб, превращая его в кашицу.Промываем зеленый лук. Измельчаем его. Натираем на мелкой терке твердый сыр. Добавляем его и зеленый лук к хлебу. Всыпаем соль, черный молотый перец, мускатный орех и молотый кориандр. Хорошенько всё перемешиваем.Вбиваем яйца и всыпаем панировочные сухари. Снова всё перемешиваем до однородной массы. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его четвертинками. Выкладываем лук на дно формы, смазанной подсолнечным маслом.Руками, смоченными в воде, формируем из фарша два больших рулета. Выкладываем их на лук. Вливаем в форму для запекания воду. Добавляем горошинки душистого перца и лавровый лист. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.

Аппетитный рулет по голландскому рецепту готов! Нарежьте его на порционные кусочки, а затем подавайте с гарниром. Запеченный картофель с пармезаном и травами — идеальный вариант. С таким овощным гарниром сочный рулет сметут со стола за считаные минуты.