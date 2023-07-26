Голубцы из свежей капусты классические

По
Admin
-
0
52

Голубцы из свежей капусты – это традиционное славянское кушанье, которое не теряет своей актуальности и на данный момент. Но это и вовсе неудивительно, ведь сочетание капустных листьев с фаршем и овощами никого не оставляет равнодушным. Для приготовления можно использовать сковородку или же форму для запекания, а также существует множество разновидностей соусов, в которых томятся подготовленные полуфабрикаты. Подавать готовые голубцы рекомендуется со щедрой порцией охлажденной сметаны.

Как приготовить голубцы из свежей капусты в кастрюле?

Как приготовить голубцы из свежей капусты в кастрюле? Наверняка, многие кулинары задавались вопросом, как же правильно и вкусно потушить аппетитные голубцы. Прочитав этот рецепт, вы узнаете все тонкости и научитесь готовить не только красивые, но и тающие во рту голубчики!

Голубцы из свежей капусты классические

Ингредиенты –+8 порц.

  • Капуста белокочанная 500 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Шампиньоны свежие 100 гр.
  • Морковь 1 шт.
  • Фарш 300 гр. (свинина + говядина)
  • Рис белый ½ ст.
  • Вода 1 ст.
  • Томатный соус 500 гр.
  • Чеснок гранулированный 2 ч.л.
  • Сахар-песок 2 щепотки
  • Масло растительное  для жарки
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 120 мин.

  1. Голубцы из свежей капусты классические

    Классические голубцы из свежей капусты по пошаговому рецепту готовятся очень просто. Подготавливаем продуктовый набор.

  2. Голубцы из свежей капусты классические

    Промытый кочан опускаем в кастрюлю с кипятком и засекаем три минуты, осторожно извлекаем и снимаем верхние листы. Повторяем манипуляцию до тех пор, пока не получим необходимое количество заготовок.

  3. Голубцы из свежей капусты классические

    Лук и морковку очищаем и измельчаем: луковицу произвольно нарезаем, а морковь натираем на крупной терке. Подготовленные компоненты обжариваем на растительном масле до мягкости и золотистости.

  4. Голубцы из свежей капусты классические

    Рис заливаем стаканом воды и варим на медленном огне под крышкой, пока вся влага не впитается – перекладываем крупу в чашу.

  5. Голубцы из свежей капусты классические

    К крупинкам добавляем мясную составляющую.

  6. Голубцы из свежей капусты классические

    Следом отправляем зажарку и мелко нарезанные грибы, приправляем солью, гранулированным чесноком и молотым перцем – перемешиваем.

  7. Голубцы из свежей капусты классические

    На край капустного листа выкладываем несколько столовых ложек аппетитной начинки.

  8. Голубцы из свежей капусты классические

    Формуем полуфабрикаты.

  9. Голубцы из свежей капусты классические

    Заготовки складываем в кастрюльку подходящего размера и заливаем соусом из томатов, сдабриваем молотым перцем, гранулированным чесноком, лавром и небольшим количеством сахарного песка. Доводим до кипения и тушим на медленном огне под крышкой около получаса.

  10. Голубцы из свежей капусты классические

    Горячие голубцы раскладываем по порционным тарелкам и дегустируем. Приятного аппетита!

Голубцы из капусты с фаршем и рисом на сковороде

Голубцы из капусты с фаршем и рисом на сковороде отлично сохраняют свою форму и не разваливаются даже после длительного томления. В качестве начинки, советуем вам использовать качественный фарш из говядины, дополненный пассерованными овощами и рисовой крупой.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8-9.

Ингредиенты:

  • Капуста – 1 кочан.
  • Фарш говяжий – 400 гр.
  • Рис – 50 гр.
  • Луковицы – 2 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Специи – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим начинку: к фаршу добавляем одну луковицу, измельченную через мясорубку, промытый до прозрачной воды рис, приправы и соль – тщательно перемешиваем руками до равномерного распределения.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 2. Отделяем листья от кочана и провариваем их несколько минут в кипящей воде до мягкости и эластичности.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 3. Плотные части листьев срезаем острием ножа, на край помещаем немного начинки и сворачиваем конвертиком.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 4. Подобным образом формируем все заготовки.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 5. Вторую луковицу и морковку произвольно измельчаем и обжариваем на растительном масле до золотистости.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 6. К зажарке вливаем воду и кладем томатную пасту, перемешиваем и доводим до кипения – томим около 5 минут, всыпаем соль и сахар.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 7. В ароматный соус помещаем полуфабрикаты.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 8. Вливаем кипяток примерно до середины голубцов, кипятим и, сразу убавляем огонь, прикрываем крышкой. Томим около 40 минут, до мягкости.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 9. Кушанье сервируем, дополнив свежей зеленью и сметаной. Приятного аппетита!

Голубцы из свежей капусты классические

Ленивые голубцы из капусты, фарша и риса

Ленивые голубцы из капусты, фарш и риса – это настоящая находка для кулинаров, которые любят готовить вкусные кушанья, но при этом прилагать минимум усилий! Для готовки нам не потребуется проводить никакие манипуляции с листьями капусты, что значительно упрощает процесс.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 400 гр.
  • Рис круглый – 50 гр.
  • Фарш свиной – 500 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Перец чили молотый – 1 ч.л.
  • Сухари панировочные – 30 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Сметана 15% – 250 гр.
  • Порошок томатный – 90 гр.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Кориандр молотый – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сотейник наливаем 150 миллилитров воды, слегка подсаливаем и доводим до кипения. Высыпаем рис, повторно кипятим и провариваем на маленьком пламени 12-15 минут. Далее, откидываем на дуршлаг и даем стечь излишкам жидкости.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 2. Снимаем листья капусты с кочана и вырезаем жесткие участки, мелко шинкуем вместе с очищенным луком.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 3. Лук с капустой заливаем кипятком на 10 минут, затем выкладываем в сито и старательно отжимаем руками.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 4. Перемешиваем фарш с овощами, рисом, солью и черным перцем.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 5. Смачиваем ладони в воде и формируем «котлетки», панируем в сухарях и жарим на горячем растительном масле до образования характерной корочки.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 6. Для приготовления соуса разводим томатный порошок в теплой воде (200 миллилитров).

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 7. Дополняем соус перцем чили, кориандром, сметаной и солью – мешаем.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 8. Румяные голубцы перекладываем в форму для запекания и заливаем соусом, готовим при 180 градусах в течение 45 минут.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 9. Ароматное блюдо подаем к столу в горячем виде и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Голубцы из свежей капусты классические

Голубцы из свежей капусты в духовке

Голубцы из свежей капусты в духовке – это не только очень вкусное, но еще и полезное кушанье, потому как оно богато белками и клетчаткой. Для рецепта вам потребуются только те продукты, которые чаще всего есть под рукой у каждого кулинара. Порадуйте семью аппетитными голубцами, и они будут вам благодарны!

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 1 шт.
  • Фарш мясной – 500 гр.
  • Рис – 100 гр.
  • Паста томатная – 100 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Сметана – 250 гр.
  • Вода – 500 мл.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан капусты ополаскиваем, вырезаем кочерыжку, укладываем в пакет и завязываем, отправляем в микроволновую печь на 7-8 минут, затем прямо в пакете подставляем под струю холодной воды.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 2. Параллельно измельчаем лук и натираем на терке морковку, обжариваем на растительном масле до мягкости и золотистости.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 3. Перемешиваем фарш с зажаркой, отваренным до полуготовности рисом, молотым перцем и солью.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 4. Формуем заготовки привычным для вас способом.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 5. Порванными и лишними капустными листьями устилаем дно плоского противня.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 6. В один слой выкладываем полуфабрикаты.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 7. Для заливки смешиваем 500 миллилитров воды со сметаной, томатной пастой и приправами.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 8. Полученным составом заливаем голубцы и прикрываем фольгой, запекаем в течение 60 минут при 180 градусах.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 9. Сочные голубцы выкладываем на сервировочное блюдо и подаем к столу, щедро полив соусом. Приятного аппетита!

Голубцы из свежей капусты классические

Голубцы из свежей капусты в сметанном соусе

Голубцы из свежей капусты в сметанном соусе – это нежное и тающее во рту блюдо, на готовку которого придется потратить немало времени, однако, итоговый результат определенно стоит этого. Фарш из птицы, мягкие капустные листья и невероятный вкус соуса – залог удачного ужина или обеда.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 400 гр.
  • Батон – 70 гр.
  • Лук – 50 гр.
  • Рис пропаренный – 50 гр.
  • Чеснок – 10 гр.
  • Капуста белокочанная – 1 кг.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Сметана 20% — 200 гр.
  • Базилик сушеный – 1 щепотка.
  • Мука – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и мелко нарезаем репчатый лук с чесноком. С капусты снимаем листья и провариваем их в кипятке несколько минут до мягкости, вынимаем и обсушиваем. Батон замачиваем в холодной воде на несколько минут и отжимаем.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 2. Для начинки: выкладываем в миску фарш, замоченный батон и измельченные лук и чеснок (один зубчик чеснока оставляем). Все пробиваем в блендере, добавляем отваренный рис, солим и перчим, и перемешиваем.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 3. Горсть начинки помещаем в центр листа и сворачиваем по типу конвертика.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 4. Заготовки складываем в толстостенную кастрюлю.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 5. Параллельно смешиваем составляющие для соуса: мука, сметана, зубчик чеснока и ароматный базилик.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 6. Выкладываем сметанную массу к голубцам и подливаем воду, слегка солим и перчим – убираем в духовой шкаф, прогретый до 180 градусов.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 7. Спустя полчаса добавляем лаврушку и запекаем еще 30 минут. Приятного аппетита!

Голубцы из свежей капусты классические

Голубцы в томатно-сметанном соусе

Голубцы в томатно-сметанном соусе – это кушанье, прекрасно подходящее для семейного приема пищи, которое надолго избавит вас от голода, и не будет сопровождать вас тяжестью в желудке. Капустные листья прекрасно оттеняют насыщенный вкус мясной начинки.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Капуста – 2 кг.
  • Фарш мясной – 700 гр.
  • Рис – 200 гр.
  • Вода – 1 л.
  • Паста томатная – 4 ст.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Перец черный горошком – 6 шт.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Приправы – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан капусты надрезаем у кочерыжки и помещаем в большую кастрюлю, заливаем водой и провариваем до тех пор, пока верхние листья не размягчатся.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 2. Аккуратно отделяем листочки. Следующие листья так же надрезаем у основания, провариваем и отделяем следующие листочки. Так отделяем от кочана капусты необходимое количество листьев.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 3. После остывания листьев, срезаем твердую часть у основания.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 4. Рис тщательно промываем и заливаем 400 миллилитрами воды, варим 7-8 минут после закипания и откидываем в сито, ополаскиваем и даем время хорошенько стечь.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 5. В тарелке с высокими бортиками объединяем рис с фаршем, любимыми приправами и солью – вымешиваем до однородной консистенции.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 6. Влажными руками отделяем немного начинки и формуем «котлетку», выкладываем на основание листа, и сворачиваем в конверт либо рулетик с подвернутыми краями.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 7. Помещаем полуфабрикаты в глубокую сковородку, добавляем лаврушку и горошины перца.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 8. Для заливки отмеряем 600 миллилитров воды, дополняем томатной пастой, сметаной и приправами.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 9. Переливаем соус к голубцам, доводим до кипения и тушим под крышкой около получаса.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 10. Аппетитные голубчики раскладываем по порционным тарелкам и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Голубцы из свежей капусты классические

Голубцы из пекинской капусты

Голубцы из пекинской капусты – это легкое и очень сытное кушанье, которое готовится достаточно просто и из тех продуктов, которые всегда есть под рукой. Заменяя белокочанную капусту пекинской, блюдо получается гораздо нежнее и мягче. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Капуста пекинская – 1 кочан.
  • Фарш мясной – 700 гр.
  • Рис – ½ ст.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Морковка – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбираем кочан на листочки, небольшими порциями отправляем листья в микроволновку на 5 минут при максимальной мощности.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 2. Промытую рисовую крупу отвариваем до полуготовности и перемешиваем с мясным фаршем, добавив соль и любимые приправы.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 3. Очищенную морковку измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями и пассеруем до румяности на разогретом растительном масле. Зажарку перекладываем в посуду для тушения.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 4. У размягченных листьев обрезаем грубую часть, кладем 1-2 ложки начинки и формуем рулетик, приподнимая края к центру.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 5. Поверх овощной  поджарки помещаем голубцы.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 6. Заливаем полуфабрикаты водой практически доверху, подсаливаем.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 7. Готовим кушанье на протяжении 60-80 минут под крышкой на медленном нагреве. Готовьте и получайте удовольствие!

Голубцы из свежей капусты классические

Ленивые голубцы в мультиварке

Ленивые голубцы в мультиварке – это элементарный вариант сытного и вкусного ужина для всей семьи, с приготовлением которого справится даже ребенок. Вся готовка заключается лишь в закладывании компонентов в чашу, все остальное за вас сделает современная техника! В пропорциях указаны объемы в мультистаканах.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Капуста – 1 кг.
  • Фарш – 500 гр.
  • Рис – 2 мультистакана.
  • Морковка – 1 шт.
  • Луковицы – 2 шт.
  • Вода – 4-5 ст.
  • Сметана – 2-3 ст.л.
  • Паста томатная – 1,5 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 2. Овощи очищаем и измельчаем: лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке. Компоненты готовим до мягкости на растительном масле (режим «жарка»).

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 3. Капусту тонко шинкуем и солим, активно разминаем руками и выкладываем поверх зажарки.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 4. Фарш солим и перчим – перемешиваем и распределяем в ровный слой.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 5. Последний слой – промытая до прозрачной воды рисовая крупа.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 6. Рис смазываем смесью томатной пасты и сметаны, посыпаем солью и черным перцем – заливаем водой и закрываем крышкой. Готовим в течение часа, запустив программу «тушение».

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 7. Выкладываем ленивые голубцы в пиалы и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Голубцы из свежей капусты классические

Ленивые голубцы без добавления риса

Ленивые голубцы без добавления риса – это безумно вкусное и оригинальное кушанье, которое покорит вас своей легкостью и мягкой текстурой, перед которой невозможно устоять. Блюдо обладает ярким и насыщенным мясным вкусом, поэтому к столу рекомендуется подавать в сочетании с гарниром.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 500 гр.
  • Капуста белокочанная – 800 гр.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Сок томатный – 1 ст.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан капусты ополаскиваем под струей воды и обсушиваем, шинкуем.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 2. Слой за слоем снимаем шелуху с луковицы, произвольно нарезаем.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 3. Измельченные овощи вместе с натертой на терке морковью выкладываем в кастрюлю с толстым дном.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 4. Следом в огнеупорную посуду добавляем рубленую зелень, соль, фарш – хорошенько перемешиваем.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 5. Из полученной массы влажными руками формуем шарики среднего размера.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 6. Для заливки смешиваем сметану и томатный сок.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 7. Залив голубцы соусом, тушим кушанье 45 минут, прикрыв крышкой. Приятного аппетита!

Голубцы из свежей капусты классические

Голубцы из свежей капусты с куриным фаршем

Голубцы из свежей капусты с куриным фаршем – это блюдо, идеально подходящее для будничного рациона. На готовку вам не придется тратить много времени, а вот готовые голубчики порадуют вас своими превосходными вкусовыми характеристиками и непередаваемым ароматом.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 9.

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 400 гр.
  • Капуста – 900 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Яйца – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Рис – 100 гр.
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса отделяем листья от кочана, не нарушая их целостность. Тщательно промываем крупу до прозрачной воды, очищаем от шелухи и кожицы овощи.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 2. Луковицу режем максимально мелко.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 3. При помощи терки с мелкими отверстиями измельчаем морковь.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 4. Рис заливаем водой и присаливаем, отвариваем до полуготовности и перекидываем в дуршлаг.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 5. Параллельно на разогретом растительном масле в течение 5 минут пассеруем овощи.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 6. В другой кастрюле 2-3 минуты варим листья капусты.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 7. В тарелке с высокими бортиками смешиваем фарш, яйцо, зажарку, рис и соль с перцем.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 8. Формуем полуфабрикаты.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 9. Перекладываем заготовки в огнеупорную посуду, заливаем водой и кетчупом. Солим и перчим.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 10. Томим голубчики под крышкой 30-40 минут.

Голубцы из свежей капусты классические

Шаг 11. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Голубцы из свежей капусты классические

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА