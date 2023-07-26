Голубцы из свежей капусты классические

Голубцы из свежей капусты – это традиционное славянское кушанье, которое не теряет своей актуальности и на данный момент. Но это и вовсе неудивительно, ведь сочетание капустных листьев с фаршем и овощами никого не оставляет равнодушным. Для приготовления можно использовать сковородку или же форму для запекания, а также существует множество разновидностей соусов, в которых томятся подготовленные полуфабрикаты. Подавать готовые голубцы рекомендуется со щедрой порцией охлажденной сметаны.

Как приготовить голубцы из свежей капусты в кастрюле?

Как приготовить голубцы из свежей капусты в кастрюле? Наверняка, многие кулинары задавались вопросом, как же правильно и вкусно потушить аппетитные голубцы. Прочитав этот рецепт, вы узнаете все тонкости и научитесь готовить не только красивые, но и тающие во рту голубчики!

Ингредиенты –+8 порц.

Капуста белокочанная 500 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Шампиньоны свежие 100 гр.

Морковь 1 шт.

Фарш 300 гр. (свинина + говядина)

Рис белый ½ ст.

Вода 1 ст.

Томатный соус 500 гр.

Чеснок гранулированный 2 ч.л.

Сахар-песок 2 щепотки

Масло растительное для жарки

Лавровый лист 1 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 120 мин.

Классические голубцы из свежей капусты по пошаговому рецепту готовятся очень просто. Подготавливаем продуктовый набор. Промытый кочан опускаем в кастрюлю с кипятком и засекаем три минуты, осторожно извлекаем и снимаем верхние листы. Повторяем манипуляцию до тех пор, пока не получим необходимое количество заготовок. Лук и морковку очищаем и измельчаем: луковицу произвольно нарезаем, а морковь натираем на крупной терке. Подготовленные компоненты обжариваем на растительном масле до мягкости и золотистости. Рис заливаем стаканом воды и варим на медленном огне под крышкой, пока вся влага не впитается – перекладываем крупу в чашу. К крупинкам добавляем мясную составляющую. Следом отправляем зажарку и мелко нарезанные грибы, приправляем солью, гранулированным чесноком и молотым перцем – перемешиваем. На край капустного листа выкладываем несколько столовых ложек аппетитной начинки. Формуем полуфабрикаты. Заготовки складываем в кастрюльку подходящего размера и заливаем соусом из томатов, сдабриваем молотым перцем, гранулированным чесноком, лавром и небольшим количеством сахарного песка. Доводим до кипения и тушим на медленном огне под крышкой около получаса. Горячие голубцы раскладываем по порционным тарелкам и дегустируем. Приятного аппетита!

Голубцы из капусты с фаршем и рисом на сковороде

Голубцы из капусты с фаршем и рисом на сковороде отлично сохраняют свою форму и не разваливаются даже после длительного томления. В качестве начинки, советуем вам использовать качественный фарш из говядины, дополненный пассерованными овощами и рисовой крупой.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8-9.

Ингредиенты:

Капуста – 1 кочан.

Фарш говяжий – 400 гр.

Рис – 50 гр.

Луковицы – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим начинку: к фаршу добавляем одну луковицу, измельченную через мясорубку, промытый до прозрачной воды рис, приправы и соль – тщательно перемешиваем руками до равномерного распределения.

Шаг 2. Отделяем листья от кочана и провариваем их несколько минут в кипящей воде до мягкости и эластичности.

Шаг 3. Плотные части листьев срезаем острием ножа, на край помещаем немного начинки и сворачиваем конвертиком.

Шаг 4. Подобным образом формируем все заготовки.

Шаг 5. Вторую луковицу и морковку произвольно измельчаем и обжариваем на растительном масле до золотистости.

Шаг 6. К зажарке вливаем воду и кладем томатную пасту, перемешиваем и доводим до кипения – томим около 5 минут, всыпаем соль и сахар.

Шаг 7. В ароматный соус помещаем полуфабрикаты.

Шаг 8. Вливаем кипяток примерно до середины голубцов, кипятим и, сразу убавляем огонь, прикрываем крышкой. Томим около 40 минут, до мягкости.

Шаг 9. Кушанье сервируем, дополнив свежей зеленью и сметаной. Приятного аппетита!

Ленивые голубцы из капусты, фарша и риса

Ленивые голубцы из капусты, фарш и риса – это настоящая находка для кулинаров, которые любят готовить вкусные кушанья, но при этом прилагать минимум усилий! Для готовки нам не потребуется проводить никакие манипуляции с листьями капусты, что значительно упрощает процесс.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 400 гр.

Рис круглый – 50 гр.

Фарш свиной – 500 гр.

Луковица – 1 шт.

Перец чили молотый – 1 ч.л.

Сухари панировочные – 30 гр.

Масло растительное – для жарки.

Сметана 15% – 250 гр.

Порошок томатный – 90 гр.

Соль – ½ ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сотейник наливаем 150 миллилитров воды, слегка подсаливаем и доводим до кипения. Высыпаем рис, повторно кипятим и провариваем на маленьком пламени 12-15 минут. Далее, откидываем на дуршлаг и даем стечь излишкам жидкости.

Шаг 2. Снимаем листья капусты с кочана и вырезаем жесткие участки, мелко шинкуем вместе с очищенным луком.

Шаг 3. Лук с капустой заливаем кипятком на 10 минут, затем выкладываем в сито и старательно отжимаем руками.

Шаг 4. Перемешиваем фарш с овощами, рисом, солью и черным перцем.

Шаг 5. Смачиваем ладони в воде и формируем «котлетки», панируем в сухарях и жарим на горячем растительном масле до образования характерной корочки.

Шаг 6. Для приготовления соуса разводим томатный порошок в теплой воде (200 миллилитров).

Шаг 7. Дополняем соус перцем чили, кориандром, сметаной и солью – мешаем.

Шаг 8. Румяные голубцы перекладываем в форму для запекания и заливаем соусом, готовим при 180 градусах в течение 45 минут.

Шаг 9. Ароматное блюдо подаем к столу в горячем виде и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Голубцы из свежей капусты в духовке

Голубцы из свежей капусты в духовке – это не только очень вкусное, но еще и полезное кушанье, потому как оно богато белками и клетчаткой. Для рецепта вам потребуются только те продукты, которые чаще всего есть под рукой у каждого кулинара. Порадуйте семью аппетитными голубцами, и они будут вам благодарны!

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 шт.

Фарш мясной – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Паста томатная – 100 гр.

Лук – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Сметана – 250 гр.

Вода – 500 мл.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан капусты ополаскиваем, вырезаем кочерыжку, укладываем в пакет и завязываем, отправляем в микроволновую печь на 7-8 минут, затем прямо в пакете подставляем под струю холодной воды.

Шаг 2. Параллельно измельчаем лук и натираем на терке морковку, обжариваем на растительном масле до мягкости и золотистости.

Шаг 3. Перемешиваем фарш с зажаркой, отваренным до полуготовности рисом, молотым перцем и солью.

Шаг 4. Формуем заготовки привычным для вас способом.

Шаг 5. Порванными и лишними капустными листьями устилаем дно плоского противня.

Шаг 6. В один слой выкладываем полуфабрикаты.

Шаг 7. Для заливки смешиваем 500 миллилитров воды со сметаной, томатной пастой и приправами.

Шаг 8. Полученным составом заливаем голубцы и прикрываем фольгой, запекаем в течение 60 минут при 180 градусах.

Шаг 9. Сочные голубцы выкладываем на сервировочное блюдо и подаем к столу, щедро полив соусом. Приятного аппетита!

Голубцы из свежей капусты в сметанном соусе

Голубцы из свежей капусты в сметанном соусе – это нежное и тающее во рту блюдо, на готовку которого придется потратить немало времени, однако, итоговый результат определенно стоит этого. Фарш из птицы, мягкие капустные листья и невероятный вкус соуса – залог удачного ужина или обеда.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 400 гр.

Батон – 70 гр.

Лук – 50 гр.

Рис пропаренный – 50 гр.

Чеснок – 10 гр.

Капуста белокочанная – 1 кг.

Лист лавра – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Сметана 20% — 200 гр.

Базилик сушеный – 1 щепотка.

Мука – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и мелко нарезаем репчатый лук с чесноком. С капусты снимаем листья и провариваем их в кипятке несколько минут до мягкости, вынимаем и обсушиваем. Батон замачиваем в холодной воде на несколько минут и отжимаем.

Шаг 2. Для начинки: выкладываем в миску фарш, замоченный батон и измельченные лук и чеснок (один зубчик чеснока оставляем). Все пробиваем в блендере, добавляем отваренный рис, солим и перчим, и перемешиваем.

Шаг 3. Горсть начинки помещаем в центр листа и сворачиваем по типу конвертика.

Шаг 4. Заготовки складываем в толстостенную кастрюлю.

Шаг 5. Параллельно смешиваем составляющие для соуса: мука, сметана, зубчик чеснока и ароматный базилик.

Шаг 6. Выкладываем сметанную массу к голубцам и подливаем воду, слегка солим и перчим – убираем в духовой шкаф, прогретый до 180 градусов.

Шаг 7. Спустя полчаса добавляем лаврушку и запекаем еще 30 минут. Приятного аппетита!

Голубцы в томатно-сметанном соусе

Голубцы в томатно-сметанном соусе – это кушанье, прекрасно подходящее для семейного приема пищи, которое надолго избавит вас от голода, и не будет сопровождать вас тяжестью в желудке. Капустные листья прекрасно оттеняют насыщенный вкус мясной начинки.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Капуста – 2 кг.

Фарш мясной – 700 гр.

Рис – 200 гр.

Вода – 1 л.

Паста томатная – 4 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Перец черный горошком – 6 шт.

Лист лавра – 1 шт.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан капусты надрезаем у кочерыжки и помещаем в большую кастрюлю, заливаем водой и провариваем до тех пор, пока верхние листья не размягчатся.

Шаг 2. Аккуратно отделяем листочки. Следующие листья так же надрезаем у основания, провариваем и отделяем следующие листочки. Так отделяем от кочана капусты необходимое количество листьев.

Шаг 3. После остывания листьев, срезаем твердую часть у основания.

Шаг 4. Рис тщательно промываем и заливаем 400 миллилитрами воды, варим 7-8 минут после закипания и откидываем в сито, ополаскиваем и даем время хорошенько стечь.

Шаг 5. В тарелке с высокими бортиками объединяем рис с фаршем, любимыми приправами и солью – вымешиваем до однородной консистенции.

Шаг 6. Влажными руками отделяем немного начинки и формуем «котлетку», выкладываем на основание листа, и сворачиваем в конверт либо рулетик с подвернутыми краями.

Шаг 7. Помещаем полуфабрикаты в глубокую сковородку, добавляем лаврушку и горошины перца.

Шаг 8. Для заливки отмеряем 600 миллилитров воды, дополняем томатной пастой, сметаной и приправами.

Шаг 9. Переливаем соус к голубцам, доводим до кипения и тушим под крышкой около получаса.

Шаг 10. Аппетитные голубчики раскладываем по порционным тарелкам и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Голубцы из пекинской капусты

Голубцы из пекинской капусты – это легкое и очень сытное кушанье, которое готовится достаточно просто и из тех продуктов, которые всегда есть под рукой. Заменяя белокочанную капусту пекинской, блюдо получается гораздо нежнее и мягче. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 1 кочан.

Фарш мясной – 700 гр.

Рис – ½ ст.

Соль – ½ ч.л.

Морковка – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбираем кочан на листочки, небольшими порциями отправляем листья в микроволновку на 5 минут при максимальной мощности.

Шаг 2. Промытую рисовую крупу отвариваем до полуготовности и перемешиваем с мясным фаршем, добавив соль и любимые приправы.

Шаг 3. Очищенную морковку измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями и пассеруем до румяности на разогретом растительном масле. Зажарку перекладываем в посуду для тушения.

Шаг 4. У размягченных листьев обрезаем грубую часть, кладем 1-2 ложки начинки и формуем рулетик, приподнимая края к центру.

Шаг 5. Поверх овощной поджарки помещаем голубцы.

Шаг 6. Заливаем полуфабрикаты водой практически доверху, подсаливаем.

Шаг 7. Готовим кушанье на протяжении 60-80 минут под крышкой на медленном нагреве. Готовьте и получайте удовольствие!

Ленивые голубцы в мультиварке

Ленивые голубцы в мультиварке – это элементарный вариант сытного и вкусного ужина для всей семьи, с приготовлением которого справится даже ребенок. Вся готовка заключается лишь в закладывании компонентов в чашу, все остальное за вас сделает современная техника! В пропорциях указаны объемы в мультистаканах.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Капуста – 1 кг.

Фарш – 500 гр.

Рис – 2 мультистакана.

Морковка – 1 шт.

Луковицы – 2 шт.

Вода – 4-5 ст.

Сметана – 2-3 ст.л.

Паста томатная – 1,5 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Овощи очищаем и измельчаем: лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке. Компоненты готовим до мягкости на растительном масле (режим «жарка»).

Шаг 3. Капусту тонко шинкуем и солим, активно разминаем руками и выкладываем поверх зажарки.

Шаг 4. Фарш солим и перчим – перемешиваем и распределяем в ровный слой.

Шаг 5. Последний слой – промытая до прозрачной воды рисовая крупа.

Шаг 6. Рис смазываем смесью томатной пасты и сметаны, посыпаем солью и черным перцем – заливаем водой и закрываем крышкой. Готовим в течение часа, запустив программу «тушение».

Шаг 7. Выкладываем ленивые голубцы в пиалы и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Ленивые голубцы без добавления риса

Ленивые голубцы без добавления риса – это безумно вкусное и оригинальное кушанье, которое покорит вас своей легкостью и мягкой текстурой, перед которой невозможно устоять. Блюдо обладает ярким и насыщенным мясным вкусом, поэтому к столу рекомендуется подавать в сочетании с гарниром.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Капуста белокочанная – 800 гр.

Лук – 1-2 шт.

Морковка – 1 шт.

Сок томатный – 1 ст.

Сметана – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан капусты ополаскиваем под струей воды и обсушиваем, шинкуем.

Шаг 2. Слой за слоем снимаем шелуху с луковицы, произвольно нарезаем.

Шаг 3. Измельченные овощи вместе с натертой на терке морковью выкладываем в кастрюлю с толстым дном.

Шаг 4. Следом в огнеупорную посуду добавляем рубленую зелень, соль, фарш – хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Из полученной массы влажными руками формуем шарики среднего размера.

Шаг 6. Для заливки смешиваем сметану и томатный сок.

Шаг 7. Залив голубцы соусом, тушим кушанье 45 минут, прикрыв крышкой. Приятного аппетита!

Голубцы из свежей капусты с куриным фаршем

Голубцы из свежей капусты с куриным фаршем – это блюдо, идеально подходящее для будничного рациона. На готовку вам не придется тратить много времени, а вот готовые голубчики порадуют вас своими превосходными вкусовыми характеристиками и непередаваемым ароматом.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 9.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 400 гр.

Капуста – 900 гр.

Луковица – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Рис – 100 гр.

Кетчуп – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса отделяем листья от кочана, не нарушая их целостность. Тщательно промываем крупу до прозрачной воды, очищаем от шелухи и кожицы овощи.

Шаг 2. Луковицу режем максимально мелко.

Шаг 3. При помощи терки с мелкими отверстиями измельчаем морковь.

Шаг 4. Рис заливаем водой и присаливаем, отвариваем до полуготовности и перекидываем в дуршлаг.

Шаг 5. Параллельно на разогретом растительном масле в течение 5 минут пассеруем овощи.

Шаг 6. В другой кастрюле 2-3 минуты варим листья капусты.

Шаг 7. В тарелке с высокими бортиками смешиваем фарш, яйцо, зажарку, рис и соль с перцем.

Шаг 8. Формуем полуфабрикаты.

Шаг 9. Перекладываем заготовки в огнеупорную посуду, заливаем водой и кетчупом. Солим и перчим.

Шаг 10. Томим голубчики под крышкой 30-40 минут.

Шаг 11. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!