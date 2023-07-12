Голубцы классические – это любимое во многих семьях блюдо, которое имеет свои особенности в готовке. Классической основой голубцов является фарш с рисом, завёрнутый в листья свежей капусты в виде конвертиков, конусов или трубочек. Фарш берется смешанный. Голубцы варятся, тушатся или запекаются под соусом. Варианты мясной начинки, как и соус могут быть разными. Отдельным вариантом классики являются голубцы ленивые, которые готовятся проще и быстрее.

Классические голубцы из свежей капусты в кастрюле

Классические голубцы из свежей капусты в кастрюле требуют времени на готовку, но получаются очень вкусными. Для классических голубцов берется свино-говяжий фарш и свежая белокочанная капуста. В фарш, для сочности, добавляются измельченные помидоры и обжаренные лук с морковью. Тушатся голубцы в томатно-сметанном соусе в кастрюле.

Ингредиенты –+7 порц.

Капуста белокочанная 1.4 кг

Фарш мясной ½ кг (свино-говяжий)

Рис белый 100 гр.

Морковь 100 гр.

Лук репчатый 150 гр.

Помидоры 300 гр.

Для соуса:

Вода 1 л.

Сметана 20% 130 гр.

Томатная паста 100 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Зелень 20 гр.

Шаги 180 мин.

Классические голубцы готовятся очень просто. Первым делом на столе выкладываем все ингредиенты для голубцов, согласно рецепту. Размораживаем готовый фарш или мясо в равных частях перекручиваем через мясорубку. Очищаем овощи. Кипятим в кастрюле чистую воду. У капустного вилка снимаем наружные листья, удаляем часть кочерыжки и провариваем по 5 минут в кипятке. Поочередно снимая мягкие листья. Промываем любой рис, отвариваем, после закипания воды, в течение 10 минут на небольшом огне и с добавлением соли. Затем оставляем еще на 10 минут под крышкой. Отваренные листья капусты охлаждаем в посуде с холодной водой. Острым ножом удаляем утолщенные части листьев. Мелко шинкуем лук, трем на крупной терке с морковью и обжариваем овощи до мягкости на разогретом растительном масле. Для соуса в пиале смешиваем сметану с водой и томатной пастой. В соус добавляем по своему вкусу соль с черным перцем. В отдельную посуду кладем мясной фарш. Ложкой перемешиваем отваренный рис, чтобы не было комочков. Рис перекладываем к фаршу и перемешиваем. Затем перекладываем овощную зажарку и еще раз перемешиваем. Любым способом измельчаем свежие помидоры без кожуры и эту массу добавляем к фаршу. Фарш посыпаем солью с черным перцем, добавляем мелко нарубленную зелень и последний раз перемешиваем. Для готовки голубцов берем большую кастрюлю и на ее дно кладем слой крупно нарезанных оставшихся капустных листьев. На капустные листья кладем по ложке фарша и заворачиваем голубцы в форме конвертика. Сформированные голубцы компактно укладываем в кастрюлю. Полностью заливаем голубцы приготовленным соусом и ставим на плиту. На среднем огне доводим голубцы до закипания, сверху кладем плоскую тарелку, чтобы голубцы полностью были погружены в соус, и тушим на небольшом огне в течение 1-1,5 часов до полной готовности. По прошествии этого времени снимаем пробу и огонь выключаем. Приготовленные классические голубцы из свежей капусты в кастрюле раскладываем по тарелкам и сразу горячие подаем к обеду. Приятного аппетита!

Голубцы на сковороде из капусты с фаршем и рисом

Голубцы на сковороде из капусты с фаршем и рисом готовятся так же, как и в другой посуде, что удобно для небольшого количества порций, только соуса будет меньше, а вкус его получится более насыщенным. В этом рецепте голубцы перед тушением в сковороде обжарим, что сделает их менее водянистыми. Соус делаем на основе сметаны, майонеза и лечо.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовление: 1 час.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Капуста свежая крупный – 1 кочан.

Фарш мясной – 0.6 кг.

Рис – 300 гр.

Морковь – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса:

Вода – 0.5 л.

Сметана 20% – 1 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Лечо – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан капусты очистить от наружных листьев, вырезать кочерыжку и отварить в кипящей воде, поочередно снимая мягкие листья. Подготовить листья можно или в микроволновке, или, поместив ее на ночь в морозилку.

Шаг 2. Хорошо промыть рис и на полчаса залить кипятком, прикрыв посуду крышкой.

Шаг 3. Очистить овощи. Лук нашинковать небольшими кубиками. Морковь измельчить на крупной терке. Обжарить эти овощи на разогретом растительном масле до легкого золотистого цвета и посолить.

Шаг 4. С замоченного риса воду слить. Переложить к нему овощную зажарку, добавить соль с черным перцем и перемешать.

Шаг 5. Затем в эту массу переложить мясной фарш и перемешать рукой, что будет удобнее, чем ложкой.

Шаг 6. В отдельной посуде смешать все, указанные в рецепте ингредиенты для соуса. Лечо, а оно с овощами, можно заменить кетчупом или 2 ст. ложками томатной пасты. Соус для более однородной текстуры, можно пюрировать с помощью погружного блендера.

Шаг 7. Отваренные листья капусты разрезать на половинки и удалить их плотное основание. На каждую половину листа положить немного замешанного фарша и аккуратно завернуть, как вам более удобно.

Шаг 8. Часть сформированных голубцов обжарить до румяного цвета с обеих сторон, а остальные можно заморозить.

Шаг 9. Обжаренные в сковороде голубцы залить приготовленным соусом, на большом огне довести до кипения и потушить уже на маленьком огне и под прикрытой крышкой в течение 40-60 минут.

Шаг 10. Приготовленные голубцы на сковороде из капусты с фаршем и рисом сервировать к обеду в горячем виде и с соусом. Приятного аппетита!

Голубцы из свежей капусты в духовке

Голубцы из свежей капусты в духовке или запеченные под любым соусом, отличаются иным вкусом от приготовленных в кастрюле на плите. Капуста пропитывается соусом и становится нежной и прозрачной. Особенно вкусны запеченные голубцы из ранней капусты. В этом рецепте запекаем голубцы в соусе из сметаны, томатного пюре и муки.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовление: 40 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Капуста – 1 кочан.

Фарш мясной – 0.4 кг.

Рис – ½ ст.

Лук – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса:

Сметана 20% – 2 ст.л.

Томатное пюре/паста – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. У кочана капусты удалить наружные листья с частью кочерыжки. Затем отварить в кипящей воде, поочередно снимая размягченные листья.

Шаг 2. До готовности отварить промытый рис. В отдельную посуду переложить мясной фарш, добавить отваренный рис, мелко нашинкованную луковицу, соль с черным перцем и хорошо все перемешать.

Шаг 3. У отваренных капустных листов срезать плотную часть. Затем на каждый лист положить по столовой ложке приготовленного фарша.

Шаг 4. Аккуратно завернуть края листов и сформировать голубцы в форме колбасок.

Шаг 5. Таким образом свернуть все листья с фаршем.

Шаг 6. Затем сформированные голубцы обжарить до легкого румяного цвета с обеих сторон на разогретом растительном масле.

Шаг 7. Обжаренные голубцы в один слой уложить в форму для запекания. В сковороду налить стакан чистой воды, добавить сметану, соль с томатным пюре и мукой, перемешать до однородного состояния. Довести соус до кипения.

Шаг 8. Включить духовку на 200°С. Приготовленным соусом залить голубцы в форме, прикрыть крышкой или куском фольги и запечь в духовке в продолжение 40-50 минут.

Шаг 9. Затем фольгу убрать и продолжить запекание еще 10 минут, чтобы блюдо сверху немного зарумянилось.

Шаг 10. Приготовленные голубцы из свежей капусты в духовке разложить по порционным тарелкам, полить соусом, посыпать нарезкой зелени и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Ленивые голубцы из капусты, риса и фарша — классический рецепт

Ленивые голубцы из капусты, риса и фарша в классическом рецепте готовятся из любого мясного фарша, смешанного с рисом и капустой. Формируются голубцы в виде котлет, обжариваются и тушатся на плите или запекаются в духовке под томатно-сметанным соусом. Вариант более простой, а вкусом такие голубцы не отличаются от традиционных. В этом рецепте капусту обжариваем.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовление: 1 час 30 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 200 гр.

Фарш мясной – 300 гр.

Рис – ½ ст.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Мука – 3 ст.л.

Для соуса:

Сметана – 1.5 ст.л.

Томатная паста – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Согласно пропорции рецепта, отмерить все ингредиенты для ленивых голубцов. Овощи очистить и промыть вместе с рисом.

Шаг 2. Отварить рис в воде с добавлением соли. Лук нашинковать кубиками, а морковь измельчить на крупной терке. Эти овощи обжарить до мягкости на разогретом растительном масле, добавить отваренный рис и прогреть пару минут.

Шаг 3. Небольшими кубиками нашинковать капусту, обжарить до мягкости на другой сковороде с растительным маслом и остудить.

Шаг 4. В отдельную посуду переложить мясной фарш, добавить овощную зажарку с рисом, обжаренную капусту, разбить яйцо и добавить соль с черным перцем. Фарш хорошо перемешать. Сформировать из него 6 голубцов в форме котлет, запанировать в муке и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон на растительном масле.

Шаг 5. Обжаренные ленивые голубцы переложить в сотейник. Для соуса хорошо перемешать сметану с томатной пастой и небольшим количеством воды. Соусом залить голубцы, довести до кипения и потушить на небольшом огне под крышкой в течение получаса.

Шаг 6. Приготовленные по классическому рецепту ленивые голубцы из капусты, риса и фарша подать к столу в горячем виде, полив соусом и дополнив ломтиками черного хлеба. Приятного аппетита!

Классические голубцы из свежей капусты в томатно-сметанном соусе

Томатно-сметанный соус многими хозяйками признается самым вкусным для приготовления классических голубцов из свежей капусты. Мясной фарш для голубцов подходит из любого мяса и лучше в миксте. Капуста выбирается небольшая, чтобы голбцы получились не только вкусными, но и красивыми. В этом рецепте голубцы обжариваем и запекаем в духовке.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовление: 1 час 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 кг.

Фарш мясной – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Лук – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для соуса:

Сметана – 150 гр.

Вода – 200 мл.

Томатная паста – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем, согласно рецепту, все ингредиенты для голубцов.

Шаг 2. Капусту, удалив наружные листья с кочерыжкой, отвариваем в кипящей воде, поочередно снимая мягкие листы. Затем листья остужаем в холодной воде.

Шаг 3. Рис промываем и отвариваем до полуготовности в пропорции с водой 1:1. В отдельную посуду кладем мясной фарш, добавляем отваренный рис, любым способом измельченный лук и соль с черным перцем. Руками фарш хорошо перемешиваем.

Шаг 4. У отваренных капустных листьев ножом удаляем плотную часть или просто отбиваем молоточком.

Шаг 5. На листы выкладываем замешанный фарш и заворачиваем капусту, формируя аккуратные конвертики.

Шаг 6. Затем голубцы обжариваем до легкого румяного цвета с обеих сторон на разогретом растительном масле.

Шаг 7. Обжаренные голубцы в один слой укладываем в форму для запекания.

Шаг 8. В пиале хорошо смешиваем сметану любой жирности с томатной пастой и небольшим количеством воды. Соус солим по своему вкусу. Включаем духовку на 180°С. Заливаем голубцы соусом, прикрываем куском фольги и ставим в духовку на 30 минут. Затем фольгу убираем и продолжаем запекание еще 10 минут.

Шаг 9. Приготовленные классические голубцы из свежей капусты в томатно-сметанном соусе раскладываем по порционным тарелкам и сервируем к столу в горячем виде, дополнив сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

Голубцы из пекинской капусты

Вариант голубцов из пекинской капусты появился недавно и стал достаточно популярен за счет более удобного и быстрого приготовления, ведь эта капуста не требует предварительной тепловой обработки. Вкус таких голубцов подобен классическим из белокочанной капусты, а фарш предпочтительно брать из мяса птицы, что сделает блюдо и диетическим. В этом рецепте голубцы немного обжарим и потушим в сковороде, залив томатным соусом.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовление: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 1 кочан.

Фарш куриный – 500 гр.

Рис отваренный – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 4 ст.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Для соуса:

Томатная паста – 1 ст.л.

Вода – 400 мл.

Мука – 1 ч.л.

Укроп – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Средний кочан пекинской капусты разделить на листы, удалив плотное основание.

Шаг 2. Утолщенные части листов срезать ножом.

Шаг 3. В отдельную посуду переложить куриный фарш. Добавить к нему заранее отваренный до полуготовности рис, измельченный на терке лук и высыпать соль с черным перцем. Затем фарш хорошо перемешать.

Шаг 4. На основание капустных листов положить по столовой ложке приготовленного фарша.

Шаг 5. Завернуть листы, сформировав аккуратные конвертики.

Шаг 6. Обжарить голубцы на разогретом растительном масле до легкого румяного цвета с обеих сторон.

Шаг 7. В отдельной посуде смешать томатную пасту с водой, добавить муку и еще раз перемешать до однородного состояния.

Шаг 8. В соус насыпать соль с черным перцем и добавить лавровый лист с горошками душистого перца.

Шаг 9. Приготовленным соусом залить обжаренные голубцы, довести до кипения и потушить на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 30-35 минут.

Шаг 10. К концу тушения посыпать блюдо мелко нарезанным зеленым укропом.

Шаг 11. Приготовленные голубцы из пекинской капусты разложить по порционным тарелкам и подать к столу горячими. Приятного аппетита!

Голубцы, тушенные в сметанном соусе

Голубцы, тушенные в сметанном соусе и без томата будут у вас вкусным и сытным блюдом для домашнего стола. Их отличает нежная текстура, сочность и тонкий сливочный аромат. В этом рецепте голубцы обжарим и потушим на плите. Для соуса сметану разведем водой и добавим немного чеснока с приправами.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовление: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 кочан.

Фарш мясной – 800 гр.

Рис отваренный – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для соуса:

Вода – 200 мл.

Сметана 20% – 150 гр.

Чеснок – 6 зубков.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее отвариваем до готовности рис. В отдельную посуду кладем мясной фарш, отваренный до полуготовности и остуженный рис, добавляем соль с любой приправой. Затем фарш хорошо перемешиваем.

Шаг 2. Кочан капусты отвариваем в кипящей воде и поочередно разделяем на листья. Если кочан неплотный, то можно сразу разделить на листы и поварить их в кипятке 3-5 минут.

Шаг 3. В подготовленные листья заворачиваем фарш в виде конвертов. Сформированные голубцы обжариваем на разогретом растительном масле до легкого румяного цвета.

Шаг 4. В кастрюлю для тушения кладем сметану, добавляем чистую воду, измельченный через чесночницу чеснок, соль с приправой и на среднем огне нагреваем.

Шаг 5. Затем в теплый сметанный соус перекладываем обжаренные голубцы, доводим до кипения и тушим на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 20-30 минут.

Шаг 6. Приготовленные голубцы, тушенные в сметанном соусе, раскладываем по тарелкам и подаем к столу, дополнив нарезкой свежей зелени. Приятного аппетита!

Классические ленивые голубцы в мультиварке

Классические ленивые голубцы в мультиварке будут у вас более быстрым способом готовки этого непростого блюда. Набор ингредиентов для голубцов берется классический. Независимо от бренда вашей мультиварки, используются программы «Выпечка» или «Тушение». В этом рецепте формируем голубцы в виде котлет и обжариваем на программе «Жарка», что сохраняет их форму. Тушим голубцы в сметано-томатном соусе.

Время готовки: 1 час 25 минут.

Время приготовление: 25 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0.5 кг.

Фарш мясной – 500 гр.

Рис – 80 гр.

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Перец сладкий – ½ шт.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Мука – 2 ст.л.

Для соуса:

Вода горячая – 1 ст.

Сметана – 2 ст.л.

Кетчуп – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В отдельную посуду переложить мясной фарш. Добавить к нему мелко нашинкованную луковицу и разбить яйцо.

Шаг 2. Капусту нашинковать меленькими кубиками, на 5 минут залить кипятком, чтобы стала мягче и откинуть на дуршлаг. Жидкость оставить для соуса.

Шаг 3. К фаршу переложить ошпаренную капусту и добавить соль с любыми приправами. Затем эти ингредиенты хорошо перемешать рукой до однородного состояния.

Шаг 4. В чашу мультиварки налить немного растительного масла и включить программу «Жарка». Влажными руками из замешанного фарша сформировать голубцы в форме котлет и хорошо обвалять в муке.

Шаг 5. Порционно обжарить голубцы на горячем масле до легкого золотистого цвета.

Шаг 6. Затем обжаренные голубцы уложить в чашу в два слоя, пересыпав их мелко нарезанным сладким перцем.

Шаг 7. В пиале смешать до однородности по 2 ст. ложки сметаны с кетчупом и стаканом горячей воды. Этим соусом залить голубцы.

Шаг 8. Закрыть крышку мультиварки и включить выбранную программу. Для модели «Поларис» включается программа «Cake» на время по умолчанию.

Шаг 9. По завершении программы, приготовленные классические ленивые голубцы в мультиварке разложить по тарелкам и сразу сервировать к столу, дополнив сметаной с зеленью. Приятного аппетита!

Ленивые голубцы без риса

Вариант ленивых голубцов без риса больше подходит для правильного питания, ведь в нем исключен калорийный ингредиент. Для голубцов берется мясной фарш, смешивается с обжаренными капустой, морковью и луком. Из фарша формируются котлеты, быстро обжариваются, чтобы сохранилась форма и тушатся в классическом для голубцов сметано-томатном соусе.

Время готовки: 1 час.

Время приготовление: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 140 гр.

Фарш мясной – 370 гр.

Лук – 1 шт.

Морковь – 50 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Приправы – 1 гр.

Вода – 270 мл.

Сметана – 50 гр.

Томатная паста – 20 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Капусту промываем и шинкуем мелкими кубиками. На терке измельчаем очищенные морковь и лук.

Шаг 2. В отдельную посуду кладем мясной фарш и разбиваем к нему куриное яйцо.

Шаг 3. В сковороде разогреваем растительное масло, перекладываем нарезку капусты с измельченными луком и морковью, посыпаем солью и жарим при помешивании в течение 10 минут.

Шаг 4. Затем овощи немного остуживаем и перекладываем к мясному фаршу.

Шаг 5. Добавляем к фаршу с овощами половину сметаны и соль со щепоткой любых приправ.

Шаг 6. Ложкой эти ингредиенты хорошо перемешиваем до однородного состояния.

Шаг 7. Из замешанного фарша влажными руками формируем небольшие голубцы в форме котлет. Обжариваем их в течение 3 минут на небольшом огне сначала на одной стороне.

Шаг 8. Затем переворачиваем и жарим еще 3 минуты на другой стороне.

Шаг 9. Обжаренные голубцы перекладываем в посуду для тушения.

Шаг 10. В пиале венчиком смешиваем томатную пасту с водой и остальной сметаной. Заливаем этим соусом голубцы, добавляем лавровые листы и тушим на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 30 минут.

Шаг 11. Приготовленные ленивые голубцы без риса сразу и в горячем виде подаем к столу. Приятного аппетита!

Диетические голубцы с курицей

Диетические голубцы с курицей готовятся без добавления риса или заменой его малокалорийными гречкой или пшеном. В них исключаются жир и овощные зажарки. В этом варианте диетические голубцы готовим из пекинской капусты, в куриный фарш добавляем только петрушку и тушим голубцы в соусе из тыквенного детского пюре.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 1 кочан.

Куриный фарш без кожи – 500 гр.

Петрушка – ½ пучка.

Тыквенное пюре – 80 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пекинскую капусты разделить на отдельные листы, удалив плотное основание кочана. Переложить листы в кастрюлю и на 5 минут залить крутым кипятком.

Шаг 2. Петрушку промыть, мелко нарезать и смешать с куриным фаршем. Фарш немного посолить.

Шаг 3. С капусты слить воду. Острым ножом срезать плотную часть. Затем на каждый лист положить по столовой ложке фарша и свернуть конвертиком.

Шаг 4. Сформированные голубцы переложить в кастрюлю для тушения. Тыквенное пюре смешать с небольшим количеством горячей воды, добавить соль и этим соусом залить голубцы. Потушить их в течение 30 минут от начала кипения, на небольшом огне и под прикрытой крышкой.

Шаг 5. Приготовленные диетические голубцы с курицей разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!