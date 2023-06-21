Голубцы под сырной шубой

Сложно остаться равнодушной, когда прохожу мимо киоска, где продают самые разные кулинарные журналы. У меня дома целая коллекция подобных изданий. И вот в очередной раз купила новый выпуск. Сколько же в нём чудесных идей приготовления самых разных блюд! Особенно мне приглянулись голубцы под шубой.

Любите ли вы готовить что-то новенькое, интересное и необычное? Я точно люблю! Поэтому сразу же решила попробовать приготовить данное блюдо. С удовольствием поделюсь с вами этим чудесным рецептом. Уверена, оно обязательно удивит ваших родных и друзей.

Готовим голубцы под шубой

Ингредиенты

Капуста белокочанная1 шт. Вода100 мл Рис50 г Свиной фарш150 г Лук1 шт. Морковь1 шт. Подсолнечное масло10 мл Помидор2 шт. Чеснок3 зуб. Твердый сыр100 г Сметана30 г Зелень по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Обычно для приготовления голубцов нужно класть капусту в кипяток, а потом аккуратно отделять каждый листочек. Я, кстати, пробовала в противоположной последовательности: сначала отделяла капустные листочки, а затем клала их в кипяток по отдельности. Но в этом рецепте предлагают очень удачный лайфхак, как быстро подготовить капусту для голубцов. Всё очень просто: нужно положить капусту в микроволновку на 5 или 10 минут, выставив мощность 900 W. Затем устройте ей «контрастный душ», то есть еще горячую сразу же положите под проточную холодную воду. Благодаря этому листики отделятся очень просто. Теперь нужно отварить рис до полуготовности. Лук и морковь чистим, измельчаем и обжариваем на растительном масле. Оставляем на определенное время для остывания. Рис и обжаренные овощи смешиваем с мясным фаршем, добавляем соль и перец и хорошенько перемешиваем. Обычно я делаю это рукой, в перчатке, тогда фарш становится более эластичным. На каждый капустный листик выкладываем ложкой фарш и сворачиваем конвертиком. Готовить будем наши голубцы в духовке. Выкладываем каждый конвертик на глубокий противень, смазанный маслом. Включаем духовку, чтобы она разогрелась до 200 градусов. Наливаем воду в противень, накрываем всё фольгой и ставим в духовку на полчаса. Теперь приступаем к приготовлению шубы. Для этого нужно нарезать помидоры, натереть сыр, измельчить зелень и чеснок. Смешать всё это со сметаной, добавить соль с перцем и хорошенько перемешать. Через 30 минут достаем наши голубцы из духовки, выкладываем на них готовую сырно-сметанную смесь и запекаем еще примерно 15 минут.

Вот такой простой рецепт голубцов поможет вам разнообразить рацион и угостить своих родных и друзей новым блюдом из самых обычных простых продуктов.