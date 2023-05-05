Описание приготовления:
Благодаря молочному соусу, привычные вам голубцы получатся намного мягче и сочнее. Если взять фарш из нежирного мяса, то такое блюдо подойдёт даже для диетического питания. Вкус у таких голубцов более мягкий и сливочный, нет кислинки которая свойственна сметане. Приготовить голубцы в молоке можно не только для повседневного стола, но и для праздничного. Уверяю вас, гости останутся и сыты, и довольны. Очень удачный рецепт! Рекомендую!
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Капуста / Молочные продукты / Молоко / Фарш
Блюдо: Горячие блюда / Голубцы / Блюда с начинкой
Состав / Ингредиенты:
- Капуста 1 Штука (примерно 15-20 листиков)
- Фарш 300 Грамм
- Рис 1/2 Стакана (отваренный)
- Лук 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Молоко 500 Миллилитров
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Чеснок 3 Зубчика
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
- Растительное масло По вкусу
Количество порций 15
Калорийность
86 ккал
Калорийность
4 г
Белки
3 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Голубцы в молоке»
Подготовьте все ингредиенты. Рис предварительно отварите до полуготовности в подсоленной воде. Нам понадобится примерно половина стакана.
У капусты вырежьте кочерыжку. Опустите качан в кипящую воду и варите до мягкости верхних листьев.
По мере приготовления снимайте готовые листья и откидывайте их на дуршлаг. Таким образом подготовьте все капустные листья.
Фарш соедините с отваренным до полуготовности рисом и тёртой на крупной тёрке луковицей, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.
Разогрейте сковороду с маслом, выложите нарезанный кубикам лук и тёртую морковь.
Обжарьте овощи до мягкости, затем добавьте томатную пасту, соль и молотый перец по вкусу. Готовьте ещё около 3-5 минут.
У капустных листьев вырежьте утолщение или отбейте кухонным молоточком. Ближе к широкому краю выложите начинку и сверните голубцы, стараясь их прижимать как можно сильнее, чтобы при тушении голубцы не развалились.
Таким образом сформируйте все голубцы.
Обжарьте голубцы в растительном масле на сильном огне с двух сторон и выложите в казан или в любую посуду с толстым дном.
Залейте молоком, доведите до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите около 20 минут. В процессе молоко слегка свернётся, снимите сыворотку ложкой — она сделала своё дело, добавьте овощную заправку, отрегулируйте на соль и тушите на медленном огне ещё примерно 20 минут.
Голубцы в молоке готовы.
Приятного аппетита!