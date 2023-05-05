Описание приготовления:

Благодаря молочному соусу, привычные вам голубцы получатся намного мягче и сочнее. Если взять фарш из нежирного мяса, то такое блюдо подойдёт даже для диетического питания. Вкус у таких голубцов более мягкий и сливочный, нет кислинки которая свойственна сметане. Приготовить голубцы в молоке можно не только для повседневного стола, но и для праздничного. Уверяю вас, гости останутся и сыты, и довольны. Очень удачный рецепт! Рекомендую!

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Капуста / Молочные продукты / Молоко / Фарш

Блюдо: Горячие блюда / Голубцы / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

Капуста 1 Штука (примерно 15-20 листиков)

Фарш 300 Грамм

Рис 1/2 Стакана (отваренный)

Лук 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Молоко 500 Миллилитров

Томатная паста 1 Ст. ложка

Чеснок 3 Зубчика

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Растительное масло По вкусу

Количество порций 15

Калорийность

86 ккал

Калорийность

4 г

Белки

3 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Голубцы в молоке»

Подготовьте все ингредиенты. Рис предварительно отварите до полуготовности в подсоленной воде. Нам понадобится примерно половина стакана.

У капусты вырежьте кочерыжку. Опустите качан в кипящую воду и варите до мягкости верхних листьев.

По мере приготовления снимайте готовые листья и откидывайте их на дуршлаг. Таким образом подготовьте все капустные листья.

Фарш соедините с отваренным до полуготовности рисом и тёртой на крупной тёрке луковицей, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду с маслом, выложите нарезанный кубикам лук и тёртую морковь.

Обжарьте овощи до мягкости, затем добавьте томатную пасту, соль и молотый перец по вкусу. Готовьте ещё около 3-5 минут.

У капустных листьев вырежьте утолщение или отбейте кухонным молоточком. Ближе к широкому краю выложите начинку и сверните голубцы, стараясь их прижимать как можно сильнее, чтобы при тушении голубцы не развалились.

Таким образом сформируйте все голубцы.

Обжарьте голубцы в растительном масле на сильном огне с двух сторон и выложите в казан или в любую посуду с толстым дном.

Залейте молоком, доведите до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите около 20 минут. В процессе молоко слегка свернётся, снимите сыворотку ложкой — она сделала своё дело, добавьте овощную заправку, отрегулируйте на соль и тушите на медленном огне ещё примерно 20 минут.

Голубцы в молоке готовы.

Приятного аппетита!