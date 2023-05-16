Google розробляє програму на основі сервісу Google Wave

Google випустить програму на основі сервісу для колективної роботи Wave.

1 хв

Програма отримає назву «Wave in a Box» і буде заснована на відкритому вихідному коді, заявив у блозі розробників Google Wave інженер компанії Алекс Норт.

При цьому пакет з програмою включатиме сервер та веб-клієнт, оснащений функціями колективної роботи в режимі реального часу.

Про дату офіційного виходу «Wave in a Box» не повідомляється. Google уточнює, що «Wave in a Box» не буде підтримувати всі функції сервісу Google Wave.