Рецепты Google розробляє програму на основі сервісу Google Wave По Admin - 16 мая, 2023 0 51 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Google випустить програму на основі сервісу для колективної роботи Wave. 1 хв Програма отримає назву «Wave in a Box» і буде заснована на відкритому вихідному коді, заявив у блозі розробників Google Wave інженер компанії Алекс Норт. При цьому пакет з програмою включатиме сервер та веб-клієнт, оснащений функціями колективної роботи в режимі реального часу. Про дату офіційного виходу «Wave in a Box» не повідомляється. Google уточнює, що «Wave in a Box» не буде підтримувати всі функції сервісу Google Wave. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Готовим тайский завтрак: Кай Джоу – омлет из ТаиландаКогда лень готовить котлеты. Рецепт мясного хлеба с сладким перцемВафли на растительном молоке – оригинальный рецепт без лактозыНасыщенный вкус. Рецепт зеленых спагетти со шпинатом и сыромТакую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньи